Adipositas und neue Therapiemethoden Über Wirkungen (und Nebenwirkungen

Zeit: Montag, 8. Mai 2023, 18 bis 20 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, 1010 Wien, Bankgasse 8

Adipositas zählt zu den am meisten unterschätzten Gesundheitsproblemen in Österreich. 15 Prozent der Bevölkerung lebt mit dieser chronischen Erkrankung. Trotz schwerwiegender gesundheitlicher, persönlicher, sozialer und ökonomischer Folgen und der Verfügbarkeit wirksamer Therapie werden diese nur unzureichend erstattet. Das liegt vor allem an der Stigmatisierung von Menschen mit Adipositas sowie an fehlendem Wissen über Therapieformen (die Aufforderung „Nehmen Sie doch einfach ab“ ist keine davon).

Als Fachgesellschaft beobachten wir, dass die Berichterstattung über zugelassene und wirksame Medikamente für Menschen mit Adipositas vom Aspekt der modischen, aber eigentlich missbräuchlichen Nutzung als „Diätspritze“ überlagert wird. Das Journalistenseminar will darum einen qualifizierten fachlichen Beitrag leisten, um insbesondere Gesundheits- und Wissenschaftsjournalisten über den Stand der medizinischen Entwicklung zur Behandlung von Adipositas zu informieren. Nach einem Überblick stehen Ihnen unsere Expert:innen für Fragen & Antworten rund um dieses Thema zur Verfügung.

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Priv.-Doz.in OÄ Dr.in Johanna Brix, Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen sowie für Nephrologie, 1. Medizinische Abteilung, Klinik Landstrasse und Leiterin des Diabeteszentrums Wienerberg

Dr. in Bianca-Karla Itariu, PhD, Schriftführerin und Vorstandsmitglied der Österreichischen Adipositas Gesellschaft, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, ehemalige Leiterin der Adipositasambulanz der Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel

