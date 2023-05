Zweite „Soko Linz“-Saison mit insgesamt 2,1 Millionen Zuseherinnen und Zusehern

Vorbereitungen für Dreh zur dritten Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie

Wien (OTS) - Insgesamt 2,1 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 28 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) gingen mit Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski und dem Team der „Soko Linz“ von 7. Februar bis 2. Mai 2023 – jeweils dienstags um 20.15 Uhr bzw. zum Auftakt und Finale in Doppelfolgen – in ORF 1 auf Spurensuche. Mit bis zu 558.000 und durchschnittlich 532.000 Zuseherinnen und Zusehern sowie Marktanteilen von 18 und 16 Prozent (12–49) wurde die erste der beiden Auftaktfolgen am stärksten genutzt. Im Schnitt verfolgten die 13 Folgen der zweiten Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie 442.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 16 bzw. 14 Prozent (12–49) und 17 Prozent (12–29). Bei den 12- bis 29-Jährigen wurde ein Top-Marktanteil von 30 Prozent (28. März) erreicht.

Und auch online wurde „Soko Linz“ gut genutzt (7. Februar bis inkl. 2. Mai): Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der gesamten zweiten Staffel in Österreich bisher insgesamt 211.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 241.000 Bruttoviews (Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 7,2 Millionen Minuten. Pro Episode wurde bisher eine Durchschnittsreichweite von rund 13.000 erzielt (live und on demand, für die beiden gestrigen Finalfolgen geht neben der Live-Nutzung dabei erst die VoD-Nutzung von gestern Abend ein).

Fortsetzung folgt: Die Vorbereitungen für den Dreh zur dritten „Soko Linz“-Staffel laufen bereits auf Hochtouren. „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Die „Soko Linz“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

„Soko Linz“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden.

