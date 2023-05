Eurovision Song Contest 2023: Die erste Probe von TEYA & SALENA in Liverpool

Sie performen „Who The Hell Is Edgar?“ mit Tänzerinnen, imposanten Visuals und einer Botschaft

Wien (OTS) - Gestern Nachmittag, am Dienstag, dem 2. Mai 2023, stand Österreichs ESC-Duo TEYA & SALENA zum ersten Mal auf der Song-Contest-Bühne in der Liverpool Arena. Sie performten ihren Song „Who The Hell Is Edgar?“ dreimal im Rahmen der ersten Probe. Anschließend wurde die TV-Umsetzung der Bühnenperformance der österreichischen Delegation im sogenannten Viewing-Room präsentiert, wo auch die Möglichkeit bestand, Änderungswünsche zu deponieren. Fotos des ersten Probentages sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Eine bildgewaltige Bühneninszenierung mit Botschaft

Beim Auftritt von Österreichs ESC-Duo TEYA & SALENA erwarten das Publikum zwei großartige Stimmen, eine Choreographie, bei der Mitmachen ausdrücklich erwünscht ist und beeindruckende Visuals, die in ihren typischen Farben Rot, Weiß und Schwarz gehalten sind. Während TEYA & SALENA auf der Bühne gemeinsam mit vier Tänzerinnen performen, werden sie auf den LED-Wänden von weiteren Tänzerinnen und auch vom Namensgeber des Songs, Edgar Allan Poe, bildgewaltig unterstützt. Die Botschaft, die sie damit vermitteln wollen, erklärt TEYA so: „Die Inszenierung ist eine Weiterführung unserer Kritik am Musikbusiness, die auch im Song vorkommt. Die Kritik richtet sich an die Massenproduktion und auch dagegen, dass Frauen in der Musikbranche oft in ein gewisses Schema gesteckt werden – und sich das in weiterer Folge multipliziert. Solange sich etwas gut verkauft, steht die Individualität nicht im Vordergrund. Darauf wollen wir aufmerksam machen.“

Nach ihrem ersten Auftritt waren TEYA & SALENA überwältigt. „Es war total schön, heute endlich auf der Bühne zu stehen. Die Eindrücke, die wir gesammelt haben, waren unbeschreiblich. Mit der Tontechnik hat heute leider nicht alles so ganz geklappt, aber wir werden weiterhin unser Bestes geben – und fühlen uns jetzt nur noch mehr angespornt!“, so SALENA. Auch ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner zeigt sich zuversichtlich: „Die Inszenierung und die Choreographie funktionieren sehr gut, aber wir hatten leider ein paar technische Probleme mit dem Sound. Wir werden das sicher auf die Reihe kriegen und bei der zweiten Probe am Freitag schon ein gutes Stück weiter sein.“

Die große ESC-Bühne in der Liverpool Arena

„United By Music“ lautet das Motto beim 67. Eurovision Song Contest in Liverpool. Bühnenbildner Julio Himede hat das Bühnenbild nach den Prinzipien „Zusammengehörigkeit, Feiern und Gemeinschaft“ gestaltet und sich auf die kulturellen Aspekte und Gemeinsamkeiten zwischen der Ukraine, Großbritannien und der Gastgeberstadt Liverpool konzentriert – von Musik, Tanz und Kunst bis hin zu Architektur und Poesie. Auf mehr als 450 Quadratmetern Bühnenfläche sind 220 Quadratmeter unabhängig voneinander bewegliche und drehbare Videobildschirme, über 700 in den Boden integrierte Videokacheln und mehr als 1.500 Meter LED-Lichter installiert.

Der weitere Fahrplan für den Eurovision Song Contest 2023:

Mittwoch, 3. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: TEYA & SALENA in „Dok 1: Künstliche Intelligenz – Wer braucht noch Menschen?“

Freitag, 5. Mai:

Zweite Probe in Liverpool

Samstag, 6. Mai:

9.00 und 9.30 Uhr, ORF 1: TEYA & SALENA in „Hallo OKIDOKI“

Sonntag, 7. Mai:

Opening Ceremony und offizielle Eröffnung des ESC 2023

Dienstag, 9. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Semifinale 1“

Mittwoch, 10. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale

Donnerstag, 11. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Semifinale 2“ (Österreich mit Startnummer 13)

Samstag, 13. Mai:

20.15 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Der Countdown“ mit Barbara Schöneberger, live aus dem Tate Museum in Liverpool

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Finale“ 0.40 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Die Aftershow“ mit Barbara Schöneberger, live aus dem Tate Museum in Liverpool

