JP Hospitality: Neuer Betreiber für Hotel in Madonna di Campiglio

Mit der Leisuremarke „Casa Cook“, betrieben von Treasurests Hospitality gibt es einen neuen Betreiber für das JP Hospitality Hotel in Madonna di Campiglio, Italien.

Wien (OTS) - Das von JP Hospitality im vergangenen Jahr erworbene ehemalige Hotel Milano liegt in der Top-Skiregion Norditaliens. Der Ort Madonna di Campiglio (1.600 Meter) ist nicht nur für seine Schipisten und Winteraktivitäten bekannt, sondern besticht auch als Sommerresort. Das Hotel befindet sich an der Piazza Righi, direkt in der Fußgängerzone und inmitten der bezaubernden Bergkulisse der Brenta-Dolomiten. Ein besonderer Platz, von dem aus im Winter fußläufig in zirka einer Minute die Talstation der berühmten Weltcup-Rennstrecke und die weitläufigen Skipisten erreichbar sind. Im Sommer führen von hier aus Wanderungen in die malerische Berglandschaft.

Das bisherige Hotel Milano wurde in den 1960er-Jahren erbaut und umfasste 44 Zimmer mit einer Bruttogeschossfläche von etwa 2.900 Quadratmetern. Geplant ist eine Erweiterung auf 55 Zimmer mit Rooftop-Bar, die einen Blick auf die Weltcup-Pisten bietet.

Daniel Jelitzka, Gründer der JP Immobilien Gruppe und Beiratsvorsitzender von JP Hospitality: „ Madonna di Campiglio zählt etwa wie Zermatt oder Kitzbühel zu den imageträchtigsten Skidestinationen Europas. Aufgrund seiner besonderen Lage im norditalienischen Alpenraum und der perfekten Ski-Infrastruktur mit rd. 150 Pistenkilometer bietet er beste Voraussetzungen für eine Vielfalt an Winter- und Sommeraktivitäten. Mit einem revitalisierten hippen Hotel und einem attraktiven F&B-Angebot werden wir hier, wie schon an anderen Standorten, das stark nachgefragte Lifestyle-Segment abdecken. “

Gebhard Schachermayer, CAM und Hotelexperte von JP Hospitality weist auf die klare Konzeption des neu adaptieren Hotels hin: „ Casa Cook als Betreiber ist eine ideale Ergänzung unserer bisherigen Hotel-Aktivitäten. Es wird hier ein Lifestyle-Angebot geben, das allen Ansprüchen an Urlaub in höchster Qualität bieten wird. “

Ines Auerbacher, Managing Partner von Treasurests Hospitality freut sich über die gute Zusammenarbeit mit JP Hospitality und ist davon überzeugt, dass mit Casa Cook den Gästen in Madonna di Campiglio ein besonderes Erlebnis geboten wird.

Madonna di Campiglio ist vom Naturpark Adamello-Brenta umgeben, der die Brenta-Dolomiten, einen Gletscher, Seen und ein Netz an Wanderwegen umfasst. Die Skilifte erschließen die Berge direkt vom Ortszentrum aus. Die Gäste finden hier klassische italienische Gastronomie, zahlreiche F&B-Outlets und Geschäfte: ein Urlaubsfeeling mitten in einem charmanten Ort, der sich seine originale Identität bewahrt hat. Madonna di Campiglio verzeichnete zuletzt mehr als 275.000 Ankünfte mit insgesamt 1,25 Millionen Übernachtungen.



JP Hospitality & JP Hospitality Investors Club

Der JP Hospitality Investors Club ist eine eigentümergesteuerte Investorengruppe mit Sitz in Wien rund um die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter der JP Immobiliengruppe, Dr. Daniel Jelitzka und Reza Akhavan. Lukas Euler-Rolle (CEO) und Gebhard Schachermayer (CAM) verantworten als Managing Partner gemeinsam den Geschäftsbereich JP Hospitality.

JP Hospitality realisiert herausragende Hotelimmobilien in den besten Leisure- und City Destinationen Europas. Dabei wird größter Wert auf die Schaffung ökonomisch und ökologisch nachhaltiger Projekte mit großem Entwicklungspotential und attraktiver Rendite gelegt. Derzeit besitzt die JP-Immobiliengruppe 17 Hotels, davon sechs in der Entwicklungsphase und 11 bereits in Betrieb befindliche mit 2.376 Zimmern in europäischen Städten und Freizeit­destinationen.

