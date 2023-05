Neuer FH-Lehrgang „Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus“

Die FH JOANNEUM bietet ab Herbst 2023 den im deutschsprachigen Raum einmaligen Akademischen Lehrgang „Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus“ an.

Graz (OTS) - Der Lehrgang, der heute in Graz vorgestellt wurde, bietet professionellen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren die Gelegenheit, ihre Klima- und Nachhaltigkeitskompetenzen berufsbegleitend einem Upgrade auf akademischem Niveau zu unterziehen. „Vertrauenswürdige Klimakommunikation ist zur Schlüsselkompetenz geworden – für Journalistinnen, Journalisten sowie für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die in NGOs, in der Politik, in der Bildung, in der Kultur oder für ein Unternehmen an der Nachhaltigkeitswende arbeiten“, sagt Thomas Wolkinger, Dozent am Institut Journalismus und Digitale Medien der FH JOANNEUM, der den Lehrgang initiiert hat. „Es geht darum, die Kommunikation auf Nachhaltigkeitskurs zu bringen – Ökologisierung ist die neue Digitalisierung.“

Partner aus der Wissenschaft

Entwickelt wurde der im Rahmen der JOANNEUM ACADEMY angebotene Lehrgang unter anderem gemeinsam mit dem Institut für Kommunikation und Medien der Hochschule Darmstadt (IKUM) und dem Climate Change Centre Austria (CCCA), das die Klima- und Klimafolgenforschung in Österreich bündelt. Im kommenden Jahr richtet das CCCA außerdem den K3-Kongress zu Klimakommunikation in Graz aus. „Wissenschaftskommunikation kann mitunter sehr komplex ausgestaltet sein. Speziell in der Klimakommunikation kommt mit der emotionalen Besetzung des Themas eine weitere Facette hinzu. Durch Lehrgänge wie diesen werden praktische Grundlagen gefestigt, Sichtweisen erweitert und somit die Bausteine für eine gelungen Zielgruppenkommunikation gelegt“, sagt Katrin Brugger, Leiterin des CCCA-Servicezentrums in Graz.

Der Lehrgang ist auf zwei Semester angelegt, einem anspruchsvollen ethisch-normativen Grundverständnis von Nachhaltigkeit verpflichtet und stark interdisziplinär ausgerichtet. Er verknüpft vertiefende Kurse in Natur- und Erdwissenschaften mit neuartigen Theorie- und Praxismodulen (ökologisch-soziale Wirtschafts- und Zukunftsdiskurse, Klimakultur, klimagerechtes Storytelling). „Das Angebot ist einmalig und deckt den aktuellen Bedarf nach einer anspruchsvollen Weiterbildung im Klimafeld ab. Studierende lernen hier, wie man über den Erdnotstand neu spricht und denkt – und so andere Menschen mit neuen Narrativen sowie harten Fakten aufklärt, erreicht und emotional bewegt“, sagt Torsten Schäfer, Professor an der Hochschule Darmstadt, Umweltjournalist und Wildnispädagoge zu den Alleinstellungsmerkmalen des Lehrgangs.

Weiterbildung und Profilbildung

Das Institut Journalismus und Digitale Medien hat bereits umfassende Expertise mit berufsbegleitender Fort- und Weiterbildung aufgebaut und zuletzt etwa den zweisemestrigen Akademischen Lehrgang „Digitale Gesundheitskommunikation“ sowie die einsemestrigen Zertifikatslehrgänge „Digitale Medienkompetenz“ und „Fact Checking und Verification“ ins Programm aufgenommen. Institutsleiter Heinz M. Fischer: „Für unser Institut stellt der neue Klima-Lehrgang ein ganz wichtiges Angebot dar, das maßgeblich zur Profilbildung der FH JOANNEUM insgesamt beitragen wird.“

Weitere Informationen sowie zum Download ein Foto vom heutigen Pressegespräch in Graz auf www.fh-joanneum.at.

