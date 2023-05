CMS berät Bankenkonsortium bei Finanzierung für Semperit

CMS Reich-Rohrwig Hainz hat Bankenkonsortium bei EUR 250 Millionen Finanzierung für Semperit Aktiengesellschaft Holding erfolgreich beraten

Stefan Paulmayer, Partner bei CMS Wien

Wien (OTS) - CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH hat ein Bankenkonsortium unter Führung der UniCredit Bank Austria AG und UniCredit Bank AG bei einer EUR 250 Millionen Finanzierung für Semperit Aktiengesellschaft Holding erfolgreich beraten.

Das CMS-Team unter Führung von Stefan Paulmayer, Partner bei CMS in Wien, hat das finanzierende Bankenkonsortium unter Führung der UniCredit Bank Austria AG als Coordinator, Bookrunner und Mandated Lead Arranger sowie der UniCredit Bank AG, München, als Agent und ESG Coordinator im Zusammenhang mit einer EUR 250 Millionen Finanzierung für Semperit Aktiengesellschaft Holding erfolgreich beraten. Das Bankenkonsortium bestand weiters aus Deutsche Bank, Erste Group Bank AG, Oberbank AG, Raiffeisen Bank International AG und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft. Stefan Paulmayer wurde unterstützt von CMS-Rechtsanwalt Wolfgang Hellsberg, sowie den Associates Ramona Mujanovic und Mark Timar.



Die Finanzierung diente unter anderem dem Erwerb der Rico Group durch Semperit sowie allgemeinen Unternehmenszwecken. Eine Besonderheit der Finanzierung stellt die Einordnung als Sustainability Linked Loan dar. Die Semperit Gruppe ist – nicht erst seit Kurzem – bestrebt, ein besonders nachhaltiges Geschäftsmodell zu verfolgen. In der Finanzierung profitiert Semperit nun von diesen Anstrengungen und kann vergünstigte Konditionen in Anspruch nehmen.



„ Die erfolgreiche Begleitung des internationalen Bankenkonsortiums unterstreicht unsere Kompetenz im Bereich großer Akquisitions-, Sustainability Linked- und Corporate-Finanzierungen. Wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt voll im Zeitplan zu einem für beide Seiten erfolgreichen Abschluss bringen konnten. Es ist auch schön zu sehen, dass das Thema Sustainability vermehrt Berücksichtigung in Finanzierungen findet “, so Lead Partner Stefan Paulmayer.



Das CMS-Team war mit der Verhandlung des Kreditvertrags sowie mit der Koordinierung des gesamten Bankenkonsortiums betraut. Die Transaktion zeichnete sich durch die Komplexität der Finanzierungsmerkmale aus sowie durch die Notwendigkeit, die Stakeholder-Interessen eines großen Bankenkonsortiums und eines starken Kreditnehmers zu balancieren.



