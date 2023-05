RUSPO „TRIPLE P“

Puro, di Pascolo, Paziente (pur, auf der Weide gehalten, geduldig)

Wien (OTS) - Ein RUSPO, das scharrt

Warum SCHARRT es?

Weil es ein scharrendes Huhn ist,

aus Freilandhaltung,

das im Freien lebt und den Erdboden scharrt (auf Nahrungssuche)

langsam und geduldig wächst es,

kurzum: ein echtes Huhn

aus Fleisch und Blut.

Genau! Da Hühner, die an der frischen Luft, mit Zeit aufwachsen und tatsächlich

aus Muskeln, Knochen und Geschmack bestehen,

heutzutage eine wirkliche Seltenheit sind,

so selten, dass man statt TRIPLE P wohl eher TRIPLE S sagen könnte.

selten, scharrend und smart

95 % der Hühner auf dem Markt sind Masthühner, die in intensiver Zucht in kürzester Zeit so viel wie möglich wachsen.

Sie haben dabei so wenig Zeit, dass sich ihr Skelett nicht vollständig entwickeln kann.

Es sind fettleibige Hühner, deren Skelett das eigene Gewicht nicht tragen kann, und die getötet werden, bevor sie überhaupt anfangen zu leben.

Die einzige Erfahrung, die in ihrem Gedächtnis gespeichert ist, ist Gefangenschaft.

Es sind Hühner, die geschaffen und entworfen wurden,

um produktiv und profitabel zu sein.

Dies geschieht auf Kosten des Geschmacks und der Gesundheit.

Es sind Hühner, die Leid, Gefangenschaft, eine wahre Unterdrückung in sich tragen.

Hühner, die leben, ohne zu wissen, was es bedeutet zu leben.

Hühner, deren Panik man förmlich schmeckt.

Leider hat die geldgetriebene Lebensmittelindustrie mit ihren Fast-Food-Ketten und dem Großhandel mit dieser Masthühnerhaltung dafür gesorgt,

dass das Fleisch schnell gart und sehr zart wird.

Dem Gaumen des Durchschnittsverbrauchers fehlt es an Geduld: Er kann das langsame Garen nicht abwarten und er ist nicht mehr an das längere Kauen gewöhnt.

Muskelfleisch von Hühnern, die langsam heranwachsen durften, muss länger gegart werden und nimmt somit mehr Zeit in Anspruch. Die Lebensmittelindustrie führt dazu, dass dieses Qualitätsfleisch dann sogar als minderwertig empfunden wird.

RUSPO „Triple P“-Hühner des Betriebs Le Macchie hingegen haben ein Leben voller Geburtstage und Erlebnisse. Sie leben in der freien Natur und ernähren sich von allem, was sie auf der 400-Hektar-Farm der Le Macchie in Usigliano di Lari, in der Toskana, finden. Paolo Parisi hat mit seinen weißen Eiern jenem kleinen toskanischen Ort zur Weltberühmtheit verholfen und ein vergessenes Produkt, nämlich ein qualitätsvolles Ei, wieder auf den Markt gebracht.

Anders als vor einigen Jahren sind in den Regalen der Feinkostläden und in gehobenen Restaurants mittlerweile Qualitätseier von vielen ausgezeichneten Erzeugern gut vertreten. Das freut uns!

Kein Ei gleicht dem anderen. Jedes Ei hat seine charakteristischen Eigenschaften und Merkmale.

Wir von Cibus Italy wollen auf ein anderes Produkt aufmerksam machen, das von einem großen Teil der Weltbevölkerung täglich verzehrt wird: Das Huhn.

Das Huhn ist seit jeher ein Tier, das zum Kochen und Essen verwendet wird. Es stellt das Emblem für eine einfache Küche dar.

Doch gerade in der Einfachheit ist es manchmal schwierig, die Perfektion schwer zu finden.

Luca Miliffi, Inhaber von Cibus Italy, weiß das nur zu gut.

Cibus Italy vertreibt italienische Spezialitäten, die die Ansprüche des Inhabers widerspiegeln:

Jedes Produkt muss perfekt, gesund und fair sein, vor allem muss es aber ausgezeichnet schmecken.

Der Wunsch und die Schwierigkeit, all das in Einklang zu bringen, hat Luca Miliffi im Laufe der Zeit dazu gebracht, sein Wissen durch Recherche und Forschung zu erweitern.

So wie er damals das perfekte Ei zu seiner Trüffel fand,

so hat er heute das Huhn par excellence gefunden.

Für Luca ist es kein einfaches Huhn, sondern vielmehr ein Perlhuhn, ein Rebhuhn, ein echtes

WILDES HUHN

Das echte RUSPO Triple P,

köstlich und harmonisch im Geschmack,

ein echtes Genusserlebnis.

Luca Miliffi schreibt:

„Wo, wenn nicht in der Via delle Macchie in Usigliano di Lari, findet man das beste Geflügel der Toskana?

Seit ich die Eier von Paolo Parisi importiere, wird mir immer dieselbe Frage gestellt:

Ist es die Ziegen- oder Kuhmilch in der Hühnerfütterung, die den Eiern ihren einzigartigen Geschmack verleiht? Schmecken die Hühner auch so gut und besonders wie ihre Eier? Kann man die Tiere kaufen? Was passiert mit ihnen?

Wie damals lautet die Antwort auch heute:

Das Leghornhuhn, das die berühmten Eier legt, besteht aus vielen Knochen und wenig Fleisch, das zudem mit der Zeit immer trockener wird. Es liefert somit wenig Fleisch und rentiert sich nicht zum Schlachten und Weiterverkaufen.

Es handelt sich eher um ein Suppenhuhn, das daher in Italien, vor allem in der Gegend von Lari, nur an Privatpersonen verkauft wird.“

Luca Miliffi ist sich sicher: Ist die Hand des Erzeugers gut, so spiegelt sich dies auch in den anderen Produkten wider.

Er weiß zudem, dass Kinder in der gesunden Umgebung des Familienbetriebs gut aufwachsen können, genauso wie das RUSPO Triple P.

Ein gesundes Huhn.

Filippo Parisi führt, gemeinsam mit seiner Frau Chiara, fleißig das weiter, was ihnen sein Vater Paolo beigebracht hat,

und das sogar noch besser und energischer.

Ein fast märchenhafter Zuchtbetrieb mit gesunder und ethischer Moral, bestehend aus Vollblutstieren, Tauben, Schafen und Ziegen, aber vor allem Hühnern und Hennen

– oder wohl eher Scharr-Hühner und Hennen.

Luca Miliffi berichtet:

„Ein Besuch bei Le Macchie ist wie in ein italienisches Texas einzutauchen. Es ist mehr als ein Ort, es ist eine Lebensart, eine Art des Daseins.

Filippos und Chiaras wilder Lebensstil steht im Einklang mit SLOW FOOD und ist eine SMARTE Art zu leben.

Als ich das Huhn fand, nach dem ich schon immer gesucht hatte und das ich immer hätte haben können, war das für mich die reinste Freude.

Nach einem Telefonat mit Chiara machte ich mich, ohne zu zögern, mit Urbana, unserem Schatz von Cibus Italy, auf den Weg.

Heute sorge ich dafür, dass Wien und ganz Österreich das, was mich glücklich macht, ebenso genießen können.“

Filippo und Paolo Parisi werden an der Gaultmillau-Genussmesse im September teilnehmen.

Luca Miliffi ist international als Trüffelkenner, aber auch als großer Trüffel-Liebhaber bekannt.

Deshalb ließ er es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Urbana, ein Hühnchenrezept zu entwickeln.

„Zunächst haben wir uns an einem anderen berühmten Rezept orientiert, nämlich dem Coniglio in Porchetta.

Daraus haben wir Ruspo in Porchetta (typisches Saucerezept aus den Marken) gemacht,

verfeinert durch eine kleine, aber immer nicht selbstverständliche hochwertige März- und Sommertrüffel.

Die Märztrüffel (Tuber borchii vitt.) eignet sich ideal für herzhafte, fette Saucen

und passt perfekt zur Porchetta-Sauce.“

RUSPO IN PORCHETTA

mit März- und Sommertrüffelsauce

Für uns von Cibus Italy ist es nicht nur ein Vergnügen, sondern vor allem eine Pflicht, die Aufmerksamkeit wieder auf die Grundsäulen der täglichen Ernährung zu lenken. Wir sind uns sicher, dass wer uns zu schätzen weiß und sich selbst liebt, das Beste daraus machen wird.

An alle

Mahlzeit zur Hühnchenzeit

... und möge es RUSPO sein.

