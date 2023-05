10 Jahre ASFINAG Traffic Manager: Mehr als 100.000-mal im Einsatz für mehr Verkehrssicherheit

Mobiles Team in Ostösterreich feiert Jubiläum

Wien (OTS) - Im April 2013 hat das erste Team der ASFINAG Traffic Manager in Wien & Wien-Umgebung den Dienst aufgenommen. Heute gehören diese Spezialmannschaften bereits fix verankert ins Bild auf den Autobahnen und Schnellstraßen im urbanen Raum. „Wir sind sehr stolz darauf, dass dieses Pilotprojekt sich zu einem echten Erfolgskonzept entwickelt hat“, so die ASFINAG-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl. „Unsere „Ersthelfer“ bei Ereignissen am hochrangigen Netz sind heute nicht mehr wegzudenken. Die Traffic Manager sind untrennbar verbunden mit den Themen Verkehrssicherheit, kürzere Stauzeiten und mehr direkter Service für die Kundinnen und Kunden.“ Seit ihrem Bestehen haben die aktuell 20 ASFINAG-Traffic Manager im Osten von Österreich mehr als 100.000 Einsätze abgewickelt. Dabei sichern sie beispielsweise Unfall- oder Pannenbereiche ab, sammeln verlorenes Ladegut ein oder leiten Verkehrsmeldungen und Einsatzberichte weiter. „Mit diesen Teams ist es uns gelungen, die Verkehrsbehinderungen bei Pannen im Durchschnitt um 25 Prozent zu senken. Das entspricht jeweils einer rund 15 Minuten kürzeren Ereignisdauer“, sagen Fiala und Hufnagl. Auch die Zahl an Totalsperren von Streckenabschnitten konnte von der ASFINAG mit dem Einsatz der Traffic Manager gesenkt werden (im Schnitt um 22 Prozent). Das Betreuungsgebiet der Einheiten erstreckt sich in und rund um Wien auf 250 Autobahn- und Schnellstraßen-Kilometer. In Zweier-Teams sind sie an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr im Einsatz und legen dabei täglich mehr 500 Fahrkilometer zurück.

Die Traffic Manager in Zahlen

Bereits im ersten Einsatzjahr waren die Teams rund 10.000-mal zur Stelle, um zu helfen. Und auch im vergangenen Jahr zählten die ASFINAG-Traffic Manager mehr als 10.700 Einsätze. Im Spitzenfeld liegt damals wie heute das Entfernen gefährlicher Gegenstände von der Straße. Gefolgt von der Pannenhilfe und Unfalleinsätzen. Vor allem die Unterstützungsleistungen bei Pannen und Unfällen legten spürbar zu. Wurde im ersten Traffic Manager Jahr rund 1.770-mal den Autofahrerinnen und Autofahrern geholfen, zeigt die Auswertung des vergangenen Jahres eine Zunahme von etwa 16 Prozent auf mehr als 2.060. Damit stehen die ASFINAG-Mitarbeitenden rund sechs Mal täglich bereit, um Kundinnen und Kunden mit liegengebliebenen Fahrzeugen zu unterstützen. Den Unfalleinsätzen kam in den vergangenen Jahren mit einem Plus von 96 Prozent eine stark steigende Bedeutung zu. Wurden im Pilotprojekt-Jahr noch „lediglich“ knapp 880 größere Unfälle betreut, waren es 2022 bereits mehr als 1.700.

Diese Tatsache ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Die gestiegene gut abgestimmte und auf Vertrauen basierende Kooperation mit der Exekutive und die Erweiterung des Einsatzgebietes auf die vor dem dreispurigen Ausbau sehr unfallträchtige A 4 bis zur burgenländischen Anschlussstelle Gewerbepark/Neusiedl. Bei all diesen Einsatzfahrten legten die Traffic Manager in Wien und Umgebung sowie auf der A 4 pro Jahr durchschnittlich mehr als 388.000 Kilometer zurück. In den vergangenen zehn Jahren haben die mobilen Teams im Zuge ihrer Einsätze darüber hinaus knapp 700.000 Funksprüche abgesetzt.

Die Traffic Manager – vier Säulen, drei Ziele

Jeder Traffic Manager wird speziell in den Bildungszentren (Sicherheitsakademie SIAK) der Polizei geschult. Das Aufgabengebiet der Traffic Manager gliedert sich in vier Säulen:

Mobiles Verkehrsmanagement: u.a.: Aktives Beobachten des Verkehrsgeschehens & Qualitätssicherung von Verkehrsmeldungen und Informationen

Ereignismanagement: u.a.: Abwicklung von Unfällen und Pannen & Einrichten von Aus- und Umleitungen

Verkehrssicherheitsservice: u.a.: Erweiterte Erste Hilfe & Erstabsicherung von Gefahrenstellen

Kunden- & Kontrollservice: u.a.: Kontrolle von Verkehrsführungen bei Baustellen & Sondertransport-Monitoring

Ausgezeichnete Erfolge

Wie wichtig die Traffic Manager sowohl für die Verkehrssicherheit als auch für die einzelnen Verkehrsteilnehmenden sind, zeigen die positiven Rückmeldungen der Menschen. In den vergangenen Jahren haben sich viele ehemals Betroffene schriftlich bei den Teams für Ihre Unterstützung und die persönliche Fürsorge bedankt, die sie in herausfordernden Situationen auf den Autobahnen und Schnellstraßen erfahren durften.

Weiters wurden die Traffic Manager 2022 für die Rettung eines Rehbockes auf der Wiener Südosttangente mit dem Ö3-Verkehrsaward ausgezeichnet. Darüber hinaus gelang es einem Team 2015 einen gesuchten Mörder so lange aufzuhalten bis die Polizei eintraf und 2017 wurde einem weiteren Team der Traffic Manager für eine Lebensrettung die Goldene Verdienstmedaille der Republik Österreich verliehen.

Online-Infos

Video (Youtube): https://youtu.be/zs1-eatRn9M

Blog: https://blog.asfinag.at/menschen-bei-der-asfinag/traffic-manager-unterwegs-fur-die-verkehrssicherheit/

