KSW setzt zukunftsorientierte Schritte zur Aus- und Weiterbildung des Berufsstands

Die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) richtet mit April ihr Führungsteam neu aus

Wien (OTS) - Die ASW, zu 100 % im Eigentum der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, blickt auf eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die beiden Geschäftsführer Gerhard Stangl und Georg Klenner trugen seit dem Tag der Gründung maßgeblich dazu bei, dass sich die ASW mit rund 3.500 Veranstaltungen pro Jahr zur führenden Expertenorganisation in Sachen Aus- und Weiterbildung für den Berufsstand etabliert hat.

Um diese Position zu festigen und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, wurde im April das Führungsteam der Akademie neu aufgestellt: Neben Georg Klenner, langjähriger Kenner der Branche und Controlling-Experte, Geschäftsführer für den Bereich Rechnungswesen, Controlling, IT, Geschäftsprozesse und Infrastruktur wird Sandra Allmayer die Geschäftsführung für die Bereiche Strategie, Bildungsprodukte, Qualitätssicherung, Marketing und Kooperationen schrittweise von Gerhard Stangl übernehmen. Die promovierte Pädagogin und Bildungsexpertin blickt auf unterschiedliche Funktionen im Hochschul- und Erwachsenenbildungsbereich zurück und war in den Kabinetten der Wissenschaftsminister:innen Heinz Faßmann, Iris Rauskala und Martin Polaschek tätig. Gerhard Stangl wird nach mehr als 31 Jahren in der Akademie mit 31. August in den Ruhestand treten und bis dahin seine umfassende Fachexpertise und langjährigen Erfahrungen an Frau Allmayer weitergeben.

„Uns war es besonders wichtig, dass wir die langjährige Erfolgsgeschichte der ASW fortschreiben, aber gleichzeitig Raum für Innovationen und neue Ideen schaffen“, fasst Kammerpräsident Herbert Houf die Änderungen in der Geschäftsführung der kammereigenen Aus- und Weiterbildungsakademie zusammen. „Der Berufsstand der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen befindet sich im stetigen Wandel und unsere Aufgaben werden zunehmend interdisziplinär. Damit kommt unserer Akademie die bedeutende Rolle zu, den Strukturwandel im Berufsstand fachlich zu begleiten und dabei gleichzeitig auf individuelle Lerngewohnheiten einzugehen. Insbesondere die zuletzt hohe Nachfrage nach digitalen Weiterbildungsangeboten verlangt eine sehr rasche und flexible Konzeption und Umsetzung von facheinschlägigen Bildungsprodukten. Dafür ist die ASW jetzt und in der Zukunft sehr gut aufgestellt“, ist Houf überzeugt.

Ebenfalls überzeugt von der Ausrichtung der ASW ist Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Reiner: „In Zeiten von zunehmenden inhaltlichen Herausforderungen ist es immens wichtig, dass wir den Berufsstand der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen stärken, indem wir qualitativ hochwertige, praxisorientierte und vor allem bedarfsorientierte Weiterbildungsangebote und -pfade schaffen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Führungsteam und auf nachhaltige Weiterentwicklungen zur Stärkung unserer Branche“, so Reiner abschließend.



Qualitativ hochwertige und innovative berufliche Aus- und Weiterbildung versteht sich als einer der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. „Die Leistungen der ASW stärken nicht nur den Wirtschaftsstandort Österreich, sondern stellen sichtbar das Image der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen als Expertinnen und Experten unter Beweis“, sind sich Houf und Reiner einig.

Die ASW wurde 1992 gegründet und zählt mit 25 Mitarbeiter:innen und einem großen Netzwerk an erfahrenen Vortragenden zu den 10 größten berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen in Österreich. Mit facheinschlägigen Aus- und Weiterbildungen in Steuerrecht, Buchhaltung, Bilanzierung, Unternehmensrecht, Personalverrechnung, Arbeitsrecht und Betriebswirtschaft sowie Speziallehrgängen und ausgewählten universitären Kooperationen hält die kammereigene Akademie 6 Standorte in Österreich. Mehr zum aktuellen Aus- und Weiterbildungsangebot: www.akademie-sw.at

