Aviso 9.5.2023: ÖAW-STATISTIK AUSTRIA-LECTURE zur Wirkung von Innovationen auf die Wohlstandsentwicklung

Keynote des Wirtschaftswissenschaftlers und Innovationsforschers Dietmar Harhoff

Wien (OTS) - Wie wirkt sich der technische Wandel auf Produktivität, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, Einkommen und Verteilung aus? Mit einem Vortrag zum Thema „Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: Wie Digitalisierung Chancen für Wohlstand schafft“ setzt Dietmar Harhoff, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb und Professor für Entrepreneurship und Innovation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, am 9. Mai 2023 die Vortragsreihe von Statistik Austria und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) fort.

Ziel der ÖAW-STAT-Lectures ist es, Trends und Fragen angewandter Statistik im Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen zu beleuchten und neue Impulse im Dialog zwischen Wissenschaft und Statistik zu setzen, um so die empirische Forschung am Wissenschaftsstandort Österreich zu stärken und die Grundlagen evidenzbasierter Politikgestaltung zu verbessern.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung an OEAW_STAT @ statistik.gv.at.

Datum: 09.05.2023, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Statistik Austria

Guglgasse 13, 1110 Wien, Österreich

Url: https://www.oeaw.ac.at/detail/veranstaltung/wie-digitalisierung-chancen-fuer-wohlstand-schafft

