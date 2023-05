BHÖ: Fassade des Leopoldinischen Traktes der Hofburg Wien wird saniert

Umfassendes Restaurierungsprojekt der Bellariafassade startet heute

Wien (OTS/BHÖ) - Heute Vormittag starten die Sanierungsarbeiten an der am Ballhausplatz angrenzenden Bellariafassade des Leopoldinischen Traktes der Hofburg Wien. Im Zug der Erhaltungsmaßnahmen werden neben der Putzfassade auch die Steinelemente restauriert sowie die Holzfenster instandgesetzt und damit auch der Energieverbrauch reduziert.

Bis zur geplanten Fertigstellung im Dezember 2023 sind eine Reihe von Baumaßnahmen notwendig. Die heute begonnenen Gerüstarbeiten stellen den ersten Schritt zur Erreichung eines gesamtheitlichen Ergebnisses dar. In weiteren Schritten wird der abgewitterte und schadhafte Putz entfernt, die Fenster saniert bzw. erneuert, Verblechungen instandgesetzt und Steinelemente restauriert, ehe anschließend die Putzfassade wiederhergestellt werden kann.

„Die Sanierung einer Putzfassade stellte beginnend bei der Planung höchste Anforderungen an alle Beteiligten. Mit den in den letzten beiden Jahren erfolgreich abgeschlossenen Fassadensanierungen am Bundeskanzleramt und an der Amalienburg wird nun die dritte Fassade am Ballhausplatz saniert. Dadurch wird das historische Ambiente des Platzes bewahrt und ein Beitrag zur Erhaltung des historischen Stadtbildes geleistet“, so der für das Baumanagement der Hofburg Wien zuständige stellvertretende Burghauptmann Markus Wimmer.

Die Burghauptmannschaft Österreich setzt heuer mit der Sanierung des Plattenbelages im Burggarten vor der Neuen Burg und der Fortsetzung der Brunnensanierung am Maria-Theresien Platz sowie Vorbereitungen der Sanierungsmaßnahmen des Äußeren Burgtores weitere Erhaltungsmaßnahmen am Areal der Hofburg Wien um.

Die Burghauptmannschaft Österreich sorgt mit ihren rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die bautechnische Instandhaltung und Betreuung von über 440 historischen Objekten in Österreich, zu denen neben der Hofburg in Wien und Innsbruck weitere historische Anlagen, wie Schloss Belvedere, Kartause Mauerbach, Schloss Ambras sowie die ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen, Gusen, Melk und Ebensee zählen.





