SALTO Systems gibt Minderheitsbeteiligung und Verlängerung des Vertriebsvertrags mit ESSECCA bekannt

Der globale Marktführer für intelligente Gebäudelösungen vertieft die Partnerschaft mit seinem österreichischen Herstellervertreter mit Sitz in Niederösterreich

Bad Fischau-Brunn (OTS) - SALTO Systems, ein führender Anbieter von Zutrittskontroll-Sicherheitslösungen, freut sich eine Minderheitsbeteiligung an der ESSECCA GmbH bekannt zu geben. ESSECCA ist ein renommierter österreichischer Partner von SALTO Zutrittskontrollsystemen mit Hauptsitz in Bad Fischau-Brunn. Zusammen mit der Investition haben beide Unternehmen ihren Vertriebsvertrag verlängert, der es ESSECCA ermöglicht, die Lösungen von SALTO Systems weiterhin als Herstellervertreter auf dem österreichischen Markt anzubieten.

Diese verstärkte Partnerschaft zeigt das Engagement von SALTO, näher am Kundenbedarf zu sein, und dabei außergewöhnlichen Service und Support sowie eine optimale Kommunikation zu bieten. Österreichische Kunden werden auch weiterhin von der herausragenden Marktexpertise und Präsenz profitieren, die ESSECCA über die Jahre aufgebaut hat.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ESSECCA“, sagte Javier Roquero, CEO von SALTO Systems. „Ihre phänomenalen Vertriebs- und Kundendienstkapazitäten auf dem österreichischen Markt passen perfekt zu unserem Unternehmen. Diese Investition und Verlängerung des Vertriebsvertrags sind strategische Schritte, die unser weiteres Wachstum und unseren Erfolg unterstützen werden.“

„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit SALTO“, sagte Stefan Ehrlich-Adám, Inhaber von ESSECCA. „Wir glauben, dass diese Vereinbarung ESSECCA dabei unterstützen wird, weiter zu wachsen und unseren Kunden auf dem österreichischen Markt einen außergewöhnlichen Service zu bieten, und wir sind zuversichtlich, dass alle Beteiligten davon profitieren werden.“

„Die Beteiligung von SALTO an ESSECCA ermöglicht es beiden Seiten, auf technischer Ebene noch intensiver zusammenzuarbeiten. Durch die Kombination der Technologieführerschaft von SALTO mit unserer Erfahrung in der Realisierung von Gesamtlösungen, werden wir gemeinsam den Kundennutzen durch Gebäudedigitalisierung maximieren“, hebt Wilfried Hirmann, CEO von ESSECCA, die enormen Potenziale hervor.

Da ESSECCA weiterhin der Hauptvertriebspartner für das SALTO-Portfolio in Österreich ist, wird Gantner, ein Unternehmen der SALTO-Gruppe, das auf elektronische Schrankschließsysteme, Online-Zutrittskontrolle sowie bargeldlose Zahlungs- und Ticketsysteme spezialisiert ist, seine eigenen Produkt- und Lösungsangebote vermarkten, indem die SALTO Produktlinien in die Gantner-Plattformen integriert werden.

Der Übernahmevertrag und die Verlängerung der Vertriebsvereinbarung wurden abgeschlossen, die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht öffentlich bekannt gegeben.

Über SALTO Systems

Bei SALTO Systems handelt es sich um einen globalen Marktführer für intelligente Gebäudelösungen in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen. Seit mehr als 20 Jahren ist SALTO ein Synonym für innovative Zutrittskontrollprodukte und -lösungen – einschließlich eigenständiger, cloudbasierter und mobiler Anwendungen, die neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Verwaltbarkeit, Flexibilität und Design setzen sowie praktische Vorteile bringen für jeden Tür- und Gebäudetyp. Die kombinierte Unternehmensgruppe von SALTO Systems umfasst die Entwicklung und Herstellung von erstklassigen Hardware- und Software-Zutrittskontrolllösungen, intelligenter Schrankschließsysteme, Gesichtserkennung, Besucher-ID-Verwaltung, bargeldloser Zahlung sowie Ticketing- und Buchungslösungen, die sämtlichen Anforderungen gerecht werden können, für alle Gebäude und jede Art der Infrastruktur. Die SALTO Gruppe hat eine intelligente Lösung für eine Vielzahl von Branchen, unabhängig von der Größe des Einsatzes, der Art der Tür oder der Anzahl der Benutzer. Intelligente Gebäudelösungen von SALTO sind weltweit in einer endlosen Reihe herausfordernder und einzigartiger Anwendungen und Einrichtungen im Einsatz, die Nachhaltigkeit, Technologie, Produkte und Lösungen vorantreiben und gleichzeitig ein verbessertes Benutzererlebnis bieten. SALTO hat Niederlassungen in 40 Ländern mit einem Partnernetzwerk, das sich über alle Regionen der Welt erstreckt.

Über ESSECCA

ESSECCA ist ein proaktiver Marktgestalter in der Sicherheitsbranche. Unser Ziel ist es, das Leben unserer Kunden komfortabler zu machen, indem wir die gesamte Gebäudetechnik digitalisieren. Unser hochqualifiziertes Team mit exzellentem Know-how im Bereich betrieblicher Prozesse entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen und Kosten durch ein ausgeklügeltes digitales Gebäude- und Facility-Management gering zu halten. Sowohl unsere langjährige Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern als auch unsere weltweit führende, innovative Zutrittslösung machen uns zu einem tonangebenden Anbieter für Gebäudedigitalisierung. Aufgrund der Flexibilität unseres Zutrittssystems, unseres Portfolios ergänzender Sicherheitstechnologien und nicht zuletzt unserer Beratungs-, Projektmanagement- und Servicekompetenz sind wir ein verlässlicher Partner für Unternehmen vieler Branchen. Unsere Positionierung als Systemintegrator in der Sicherheitstechnik konnten wir kürzlich durch die Entwicklung unserer Automatisierungssoftware disecca unterstreichen. Die neue Software schließt Systemlücken im Gebäudebetrieb, eröffnet damit ungeahnte Möglichkeiten im digitalen Gebäude- und Facility Management und stellt eine wertvolle technologische Ressource für unsere Kunden und Geschäftspartner dar. ESSECCA mit Sitz in Bad Fischau-Brunn (Niederösterreich) und einer Niederlassung in Innsbruck (Tirol) ist österreichweit tätig. Wir beschäftigen 115 Mitarbeiter und sind einer der Marktführer im Bereich elektronischer Zutrittslösungen in Österreich.

