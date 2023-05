Radland NÖ startet Leih-E-Scooter Pilotprojekt in zwei niederösterreichischen Gemeinden

Testbetrieb läuft vorerst ein Jahr

St.Pölten (OTS) - Für einen Testbetrieb von vorerst 12 Monaten kann das bereits in zahlreichen Städten erfolgreich installierte Leih-E-Scooter System von TIER Mobility demnächst in Kirchberg am Wagram und Gänserndorf getestet werden.

In einem Pilotprojekt mit Radland NÖ und dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) werden die Rahmenbedingungen für dieses moderne und immer beliebtere Verkehrsmittel evaluiert. Dabei wird dem Thema der Verkehrssicherheit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ziel des Pilotprojekts ist es, einen umfassenden Leitfaden zur Unterstützung von Gemeinden, die an einem E-Scooter-Verleihsystem interessiert sind, zu erstellen.

„Immer mehr niederösterreichische Gemeinden interessieren sich für ein E-Scooter-Verleihsystem als ergänzendes Mobilitätsangebot, um für die zahlreichen kurzen Wege – beispielsweise für den Weg von bzw. zur Bahn/Busstation – eine Alternative zum PKW anzubieten“, so Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich über das von der Agentur für Aktive Mobilität finanzierte Pilotprojekt. Die Installation eines Verleihangebotes stellt besonders kleinere Städte und Gemeinden oftmals vor Fragen rund um Anzahl der E-Scooter, Ort der Stellplätze, Kosten für die Errichtung und den laufenden Betrieb aber auch hinsichtlich der Sicherheitsaspekte rund um die E-Scooter. „In dem gemeinsam mit unserem Kooperationspartner KFV erstellten Leitfaden, möchten wir interessierten Gemeinden Hilfestellung bei der Umsetzung hinsichtlich rechtlicher Rahmenbedingungen, Kosten und verkehrssicherheitsrelevanten Themen behilflich sein“, so Hauptmann weiter. „Das KFV beschäftigt sich bereits seit Beginn des E-Scooter-Booms im Jahr 2018 mit den wesentlichen Aspekten der Verkehrssicherheit rund um E-Scooter und wir freuen uns, dass wir einen maßgeblichen Beitrag bei der Evaluierung dieses Pilotprojektes leisten können.“ erklärt Christian Kräutler vom KFV NÖ.

Die Leih-E-Scooter können dabei nur an vorgesehenen Stationen ausgeliehen und zurückgegeben werden. Zu ersten Probefahrten lädt die Gemeinde Gänserndorf am 5. Mai von 18.00 bis 20.00 und in Kirchberg am Wagram am 13. Mai von 9.00 bis 12.00 ein, bevor der reguläre Testbetrieb im Laufe des Monats starten soll. Weitere Informationen rund um dieses Projekt unter www.deraugenlick.at.

Nähere Informationen: Radland GmbH – Agentur für Aktive Mobilität, Mag. Susanne Pohlert, Leitung Marketing & Kommunikation, Telefon 0664 827 1060, E-Mail Susanne.Pohlert @ radland.at, www.radland.at

