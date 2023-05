Nibelungenplatz Tulln: Spatenstich für Klimaschutz-Pionierprojekt

Aus großem Parkplatz wird vielfältiger Grünraum: So gehen zukunftsfitte Stadtplanung und Klima-Anpassung von Gemeinden.

Tulln (OTS) - Am Dienstag, 2. Mai 2023, wurde der Spatenstich für die Umgestaltung des Nibelungenplatzes gesetzt – die bisher als Parkplatz genutzte Asphaltfläche im Stadtzentrum wird nach einem umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess nun bis Juni 2024 großflächig entsiegelt, klimafit und zu einem flexibel nutzbaren, grünen Areal entwickelt. Das Projekt ist in vielerlei Hinsicht pionierhaft angesichts zukunftsfitter Stadtplanung, der Klima-Anpassung von Gemeinden und der Umsetzung des blau-gelben Bodenbonus.



Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Mit dem blau-gelben Bodenbonus wollen wir Plätze und Zentren wieder entsiegeln und aus Grau wieder Grün machen. Der Nibelungenplatz ist dafür ein perfektes Beispiel – für den Bodenschutz, für den Klimaschutz und auch für die Belebung und Erneuerung des Stadtzentrums der Gartenstadt Tulln.“



Peter Eisenschenk, Bürgermeister der Stadtgemeinde Tulln: „Der Nibelungenplatz wird neben aktiver Klima-Anpassung noch weitere, völlig neue Qualitäten bieten: Gesellschaftlich als Ort der Begegnung und des Miteinanders, wirtschaftlich zur Stärkung der Attraktivität und somit der Kundenfrequenz in der Stadt sowie der Positionierung als DIE Gartenstadt des Landes. Touristisch als einladendes Entrée für Fahrrad- und SchiffstouristInnen und städtebaulich als Verbindung zwischen Hauptplatz und Donau.“



Details zum Projekt finden Sie auf www.tulln.at sowie www.tulln.at/nibelungenplatz



Download Pressemappe und -fotos





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Schwanzer

Bürgerinformation & Öffentlichkeitsarbeit

Stadtamt Tulln a. d. Donau, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln

Tel. 02272/690-131, E-Mail: julia.schwanzer @ tulln.gv.at