elektrabregenz feierte 130 Jahre #madeforaustria

Wien (OTS) - Am 27. April 2023 folgten unter dem Motto elektrabregenz 130 Jahre #madeforaustria 130 Gäste der Einladung zum 130-jährigen Geburtstag und begaben sich mit elektrabregenz auf eine Zeitreise. Gestartet wurde auf der Terrasse des k.47 mit Aperitif und Risotto-Variationen, die von Fernsehkoch Oliver Hoffinger in der mobilen elektrabregenz-Showküche zubereitet wurden. Durch den Abend führte Moderatorin Elisabeth Engstler.

Der Vorarlberger Erfinder und Unternehmer Friedrich Wilhelm Schindler präsentierte 1893 auf der Weltausstellung in Chicago die erste vollelektrifizierte Küche und legte damit den Grundstein für das Unternehmen und die heutige Marke elektrabregenz. Seine Urenkelin Désirée Schindler wurde von Elisabeth Engstler interviewt und gab einige Anekdoten rund um den elektrabregenz-Gründer zum Besten. Das Büro der Weltausstellung hat ihm eine eigene Gedenkmünze gewidmet. Diese hat seine Urenkelin im Rahmen des Events an elektrabregenz übergeben. Künftig wird sie im Schauraum, der im vergangenen Jahr eröffnet wurde, ihren ganz besonderen Platz finden. „Es ist uns eine große Ehre diese Gedenkmünze zu bekommen. Wir sind uns des Erbes bewusst und werden dieses in die Zukunft tragen“, freute sich Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

