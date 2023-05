"Ford Mobiler Service": Wenn die Werkstatt zu den Kund*innen kommt (FOTO)

Wien (ots) - Wäre es nicht schön, wenn man seinen Ford für die nächste Inspektion nicht in die Werkstatt bringen müsste, sondern die Service-Techniker*innen zu Ihnen kämen? Genau das ermöglichen die "Ford Mobiler Service"-Fahrzeuge, ein Produkt von Ford ProTM, der neuen Fahrzeugdienstleistungs- und Vertriebs-Einheit von Ford. In Deutschland bereits mit 85 Fahrzeugen flächendeckend etabliert, startet das Programm nun auch in Österreich mit 5 Fahrzeugen und richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kund*innen mit Ford-Flotten. Den mobilen Werkstatt-Service namens "Ford Mobiler Service" bieten seit kurzem 5 Ford-Servicebetriebe an. Die Werkstatt-Crews können mit ihren Service-Fahrzeugen vor Ort bei Kund*innen bis zu 70 Prozent der Leistungen einer stationären Ford Service-Werkstatt erledigen: von Software-Updates, über Inspektions- und Wartungsarbeiten bis hin zu Verschleißreparaturen unabhängig davon, ob es sich um Fahrzeuge mit batterie-elektrischem, Plug-in-Hybrid oder Verbrenner-Antrieb handelt.

Ford ProTM startet in Österreich ein Programm von mobilen Werkstatt-Crews - die Teams sollen mit ihren Service-Fahrzeugen bis zu 70 Prozent der Leistungen einer stationären Ford Service-Werkstatt ersetzen

Vorteil für die Kund*innen: kurzfristige Service-Termine wann und wo sie benötigt werden, so dass die Ausfallzeiten der Fahrzeuge minimiert werden

Die ersten 5 Service Vans wurden kürzlich an Händler*innen übergeben, mehr sollen folgen

"Single Point of Contact" wird Ende 2023 telefonisch und per Mail erreichbar sein

Ergänzend zu den Vans wird Ende des Jahres ein "Single Point of Contact" installiert: Mit diesem müssen Kund*innen, die mit ihrem Fahrzeug landesweit unterwegs sind wegen eines Servicetermins nicht mehr unterschiedliche Service-Werkstätten kontaktieren. Sie wenden sich einfach an den "Single Point of Contact", also zentral an das FORDLiive Fleet Care-Kundenzentrum, per Telefon oder mail.

Dieses Kundenzentrum kümmert sich in Abstimmung mit den Kund*innen um die Terminplanung und vermittelt auch die entsprechende Ford Service-Werkstatt beziehungsweise den Einsatz der Servicefahrzeuge. Die Vorteile für die Ford-Kund*innen: kurzfristige Werkstatt-Termine wann und wo auch immer sie benötigt werden, so dass die Ausfallzeiten der Fahrzeuge minimiert werden, was für Flottenbetreiber*innen essenziell ist.

Gründliche Schulung der neuen mobilen Werkstatt-Teams

Je teilnehmendem Ford-Händlerbetrieb wurden jeweils zwei Servicetechniker*innen gründlich auf ihre Einsätze vorbereitet. Es ging dabei um Themen wie Sicherheit, Umwelt, Mobiler Service Prozess-Abläufe, Kundenkontakt, Systeme und Kommunikation, Technik und Spezialwerkzeuge.

Zum Einsatz kommen derzeit 5 Ford Transit-Kastenwagen, die die Ford-Händler*innen nach Werksvorgaben zu vollausgestatteten mobilen Servicefahrzeugen umgerüstet haben. Ende 2023 werden es rund 12 Service-Fahrzeuge sein. Alle Werkstatt-Teams können online auf Zustandsdaten sowie auf technische Informationen aus den Ford-Systemen zugreifen, die sie zu den jeweiligen Fahrzeugen benötigen - vorausgesetzt, die Kund*innen haben das bordeigene FordPass Connect-Modem aktiviert und damit ihre Zustimmung zum Datentransfer ausdrücklich erteilt.

Baustein des Ford ProTM Service-Programms

Das mobile Service-Angebot "Ford Mobiler Service", sowie das Kundenkontaktzentrum "FORDLiive Fleet Care" sind Bausteine des übergeordneten Ford ProTM Service-Programms, mit dem Ford sein Service-Angebot für Flottenkunde*innen optimieren möchte, indem es unnötige Standzeiten der Fahrzeuge minimiert. Ford ProTM Service wiederum ist ein Schlüsselangebot von Ford ProTM, der weltweit tätigen Fahrzeugdienstleistungs- und Vertriebs-Einheit des Automobilhersteller, die sich mit einem breiten Angebot an Fahrzeugen und praxisrelevanten Dienstleistungen aus einer Hand an Gewerbekund*innen aller Branchen und Größen richtet und bereits mit der Auslieferung des Ford-Nutzfahrzeuges an die Kund*innen beginnt.

