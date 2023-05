Saudi Arabien evakuiert tausende Zivilisten aus dem Sudan

Täglich kommen Schiffe mit evakuierten Personen in der Hafenstadt Dschiddah an.

Wien (OTS) - Im Zuge der seit Tagen laufenden Evakuierungsaktion des Königreichs Saudi Arabien aus dem Sudan, konnten mittlerweile tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Erst heute lief wieder die H M S Abha mit hunderten Passagieren unterschiedlichster Nationalitäten an Board (u.a. Großbritannien, Ukraine, Philippinen, USA) den sicheren Hafen von Dschiddah an, womit sich die Gesamtzahl aller von der Saudischen Königlichen Marine evakuierten Zivilisten auf mehr als 5.400 Personen erhöht hat. Das Königreich steht mit den Behörden von 102 Ländern in Verbindung, um den Evakuierten eine reibungslose Abreise in ihre Heimatländer zu ermöglichen.

