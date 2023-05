Quoten-Erfolg für oe24.TV: 1,1 Prozent Marktanteil im April

1,37 Millionen Österreicher schauten im April oe24.TV – Am Wahl-Tag bei Hochrechnung sogar Nummer 1 aller Privatsender

Wien (OTS) - Starker Quoten-Monat für oe24.TV im April: Der Nachrichten-Sender oe24.TV erreicht im April einen Marktanteil von 1,1 Prozent sowohl bei allen TV-Zusehern (12+) als auch in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen.

Insgesamt schauten im April 1,37 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12+), pro Tag sind es schon 295.000 Zuseher.

Sensationell waren die Quoten am Tag der Salzburg-Wahl am 23. April. 440.000 Zuseher verfolgten den Wahl-Sonntag mit 16 Stunden Live-Berichterstattung auf oe24.TV. In der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen erreichte oe24.TV am Wahl-Sonntag einen Tages-Marktanteil von 3 Prozent, bei allen TV-Zusehern (12+) waren es 2,7 Prozent.

Besonders sensationell waren die Quoten bei der von Wolfgang Fellner moderierten ersten Hochrechnung zur Salzburg-Wahl: In der wichtigsten Stunde von 17 bis 18 Uhr war oe24.TV mit 5,2 Prozent Marktanteil (12-49) bzw. 4,7 Prozent Marktanteil (12+) in beiden Zielgruppen der stärkste Privatsender Österreichs – nur geschlagen von ORF2. Zu Mittag lag der Marktanteil der Wahl-Sondersendung zeitweise sogar bei 7,9 Prozent (12.45-13 Uhr, 12-49).

Insgesamt erreichten 20 Sendungen auf oe24.TV im April mehr als 100.000 Zuseher (NRW 12+). Zuschauerstärkste Sendung des Monats war die Wahl-Analyse mit Josef Cap, Peter Westenthaler, Maria Rauch-Kallat und Wolfgang Fellner am 23. April mit insgesamt 203.000 Zusehern (NRW 12+) und einem Marktanteil von 3,2 Prozent im Hauptabendprogramm (12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, ab 24.4. vorläufig gewichtet, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen), DRW Top-20-Sendungen: 21.400–91.800 Personen (12+), DRW Wahl-Analyse (um 20 Uhr): 91.800 Personen (12+)

