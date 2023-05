DAB+ weiter auf Erfolgskurs: Bekanntheit und Nutzung wachsen stetig

Die RTR Medien veröffentlicht Studie zu Bekanntheit und Reichweite des digitalen Hörfunkangebotes

Wien (OTS) - Nur vier Jahre nach dem bundesweiten Start, ist der Begriff DAB+ Digitalradio oder sogar dessen Logo bereits bei über der Hälfte der Bevölkerung im Alter ab 15 Jahren (54 %) im bundesweiten Versorgungsgebiet des digitalen Hörfunkangebotes bekannt. Schon 30 % aller Haushalte in Österreich verfügen über zumindest ein DAB+ fähiges Empfangsgerät und knapp ein Viertel der Bevölkerung hat schon einmal Radioprogramme über DAB+ gehört. 18 % der Gesamtbevölkerung bzw. 960.000 Österreicher:innen nutzen das digitale Antennenradio DAB+ sogar zumindest mehrmals im Monat, mehrmals pro Woche oder fast täglich. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „DAB+ Digitalradio Österreich 2023“, die der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) am 2. Mai 2023 veröffentlichte.

„Dass bereits 30 % der österreichischen Haushalte über mindestens ein DAB+ Empfangsgerät verfügen, bedeutet einen sprunghaften Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr“, sagt Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien. „Der Bekanntheitsgrad von 54 % für DAB+ im Versorgungsgebiet des bundesweiten Angebotes stellt sogar einen Zuwachs um sieben Prozentpunkte innerhalb eines Jahres dar“, fügt Struber hinzu. „Das sind vor dem Hintergrund von 70 Jahren UKW Radio und bloß fünf Jahren Digitalradio DAB+ in Österreich sehr ansehnliche Erfolge für das junge, digitale Hörfunkangebot. Dazu beigetragen hat auch die im Jahr 2021 in Kraft getretene EU-Verpflichtung, Neuwagen mit DAB+ fähigen Autoradios auszustatten“, so Struber.

Die Studie zur Erhebung von Bekanntheit und Reichweite des seit 2018 in Wien und seit 2019 bundesweit verbreiteten, digitalen Hörfunkangebotes wurde im Auftrag der RTR Medien von Ipsos Market Research erstellt. Das Marktforschungsinstitut befragte dazu im Zeitraum zwischen Ende Jänner und Anfang März dieses Jahres bevölkerungsrepräsentativ 2.900 Menschen in Österreich.

Zu den Vorteilen von DAB+ befragt, nennen die aktiven DAB+ Hörer:innen unter den Studienteilnehmer:innen am häufigsten den besseren bzw. störungsfreien Empfang (23 %) bzw. eine bessere Qualität des digitalen Radios insgesamt (21 %) sowie die große Programmauswahl (12 %). Rund ein Viertel der Bevölkerung (24 %) im Verbreitungsgebiet des bundesweiten DAB+ Angebotes plant im Verlauf der kommenden zwei Jahre die Anschaffung eines DAB+ Radiogerätes, vorrangig bei einem Elektrofachhändler vor Ort.

DAB+ Digitalradio wurde in Österreich auf Grundlage des Digitalisierungskonzeptes der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) und mit Unterstützung des bei der RTR Medien eingerichteten Digitalisierungsfonds eingeführt, um den digitalen Rundfunk weiterzuentwickeln und bei ausgereizten UKW-Frequenzen den Ausbau von Medien- und Meinungsvielfalt im Radio zu ermöglichen. Bundesweit stehen gegenwärtig 16 DAB+ Radioprogramme mit einer technischen Bevölkerungsreichweite von 84 % zur Verfügung, regional kommen im Großraum Wien 14 DAB+ Radioprogramme hinzu.

Mit der Beauftragung der Studie zur Erfolgsmessung von DAB+ Digitalradio in Österreich, folgt die RTR-GmbH ihrem gesetzlichen Auftrag, die Aufgabe eines Kompetenzzentrums für Angelegenheiten der Branchen Medien und Telekommunikation zu erfüllen. Die Aufgabe des Kompetenzzentrums im Fachbereich Medien (RTR Medien) umfasst die Vergabe von Studien zu Fragen, die die Einführung von digitalem Rundfunk in Österreich betreffen und steht damit im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich der KommAustria zur Einführung, dem Ausbau und der Weiterentwicklung der digitalen Rundfunkverbreitung.

Die Studie steht auf der Website der RTR zum Download zur Verfügung: https://www.rtr.at/DAB-Studie_2023

Über die RTR Medien

Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien, Geschäftsführer Mag. Wolfgang Struber) ist Österreichs größte Förderstelle für Medienunternehmen (Radio, Fernsehen, Print) und unterstützt mit dem Fernsehfonds Austria Fernsehfilm-Produktionen und damit internationale Investitionen in den heimischen Filmstandort. Als Kompetenzzentrum dieser Märkte, teilt die RTR Medien ihr Wissen in Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem RTR-Fachbereich Telekommunikation und Post (RTR.Telekom.Post), ist die RTR Medien Geschäftsstelle der Behörden Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), Telekom-Control-Kommission (TKK) und Post-Control-Kommission (PCK). www.rtr.at





Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Andreas Kunigk

Pressesprecher RTR Medien und KommAustria

+43 1 58058-168

andreas.kunigk @ rtr.at