Bewerbung ab sofort möglich – Österreich sucht die Staatsmeister:innen der Berufe

Jetzt zu AustrianSkills anmelden: In 48 Berufen werden im Herbst Staatsmeister:innen gekürt. Die Besten lösen Tickets für die WM und EM

Wien (OTS) - „Austria’s next Challengers“ werden gesucht: Ab sofort ist die Bewerbung für die Teilnahme an den österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe, die von 4. bis 7. Oktober in Wels bzw. vom 23. bis 26. November in Salzburg stattfinden, möglich. Interessierte können sich bis 30. Juni auf austrianskills.at für den dreitägigen rot-weiß-roten Berufs-Wettstreit anmelden – und über Beispielaufgaben und Details informieren.

Konkret richtet sich das Angebot an ambitionierte, junge Fachkräfte, die sich mit den Besten ihres Fachs messen wollen. Von der Anlagen- bis zur Glasbautechnik, vom Metallbau bis zu Web Development, von der Kälte- und Klimatechnik bis hin zu Robot Systems Integration: In 48 Berufen können die „Challenger“ dabei ihr erworbenes Know-how und Wissen unter Beweis stellen. Erstmals werden 2023 die Wettbewerbsberufe digitale Verkehrs- und Raumplanung, Fleischerei und Motorradtechnik ausgetragen.

„AustrianSkills bieten jungen Fachkräften die Möglichkeit, in einem Wettbewerb vor Publikum gegeneinander anzutreten und bestmögliche Leistungen abzurufen. Jeder, der seine herausragenden Fähigkeiten und Kenntnisse in seinem Beruf national und international unter Beweis stellen möchte, kann an den österreichischen Staatsmeisterschaften teilnehmen. Voraussetzungen sind: Motivation, Begeisterung für den Beruf, physische und psychische Belastbarkeit und die Erfüllung der formalen Kriterien“, erklärt Skills Austria-Geschäftsführer Jürgen Kraft.

„Anmelden, anmelden, anmelden“

Die Staatsmeisterschaften sind dabei ein Zwischenstopp für internationale Herausforderungen: Die Besten der Besten bei AustrianSkills qualifizieren sich für die 2024 in Frankreich stattfindenden Berufs-Weltmeisterschaften WorldSkills und die EuroSkills in Dänemark ein Jahr danach.

Sofern die Teilnehmer:innen die Alterslimits von 22 bzw. 25 Jahren zu diesem Zeitpunkt nicht überschreiten und bereit für eine umfassende mentale wie fachliche Vorbereitung durch Skills Austria im Hinblick auf die internationalen Bewerbe sind. Auch berufsspezifische Englischkenntnisse und die Unterstützung des Arbeitgebers sind erforderlich.

„Der Weg zu den Berufswelt- und Europameisterschaften ist mit höchster Akribie und einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft, aber vor allem Leidenschaft zum Beruf verbunden. Unsere Expert:innen unterstützen die Teilnehmer:innen zielgerichtet mit ihren Erfahrungen und bereiten sie optimal auf die Herausforderungen vor“, erklärt Skills Austria-Präsident Josef Herk.

Für den steirischen Malerwelt- und Europameister Christoph Pessl, der nun als Skills-Experte sein Wissen weitergibt, ist klar: „Vor Tausenden Menschen am Tag X das umzusetzen, was man über Jahre im Beruf und in der Vorbereitung gelernt hat, ist fordernd. Gleichzeitig ist es einer der schönsten Momente, wenn man für seine Leistungen – vielleicht sogar mit einer Medaille – ausgezeichnet wird. Also unbedingt: anmelden, anmelden, anmelden.“

Regionale Vorentscheidungen sind in Gang

Die ersten Tickets für AustrianSkills wurden indes bereits gelöst: Dort, wo der Andrang besonders hoch ist, werden regionale Vorentscheidungen durchgeführt. So werden im Beruf „Digital Construction“ gleich drei regionale Ausscheidungen – noch im Vorfeld der Staatsmeisterschaften – absolviert. Die Grazer Oliver Rust und Lorenz Zechner sowie Magdalena Rath aus Bad Blumau sicherten sich beim Durchgang für Südösterreich bereits die Teilnahme an AustrianSkills. Beim Bewerb in Innsbruck haben die Dornbirnerin Melina Ladstätter, der Stubaitaler Michael Larcher und Dominik Pramsohler aus Bozen Startplätze für die rot-weiß-rote Berufs-Staatsmeisterschaft im Herbst dieses Jahres erobert.

Zwei Großevents im Jahr 2023

AustrianSkills sind eines von zwei Skills-Großevents in diesem Jahr: Von 5. bis 9. September finden in Polen die achten Berufseuropameisterschaften „EuroSkills Danzig 2023“ statt. Rot-weiß-rot stellt bei den Bewerben in der Hafenstadt Danzig mit 45 Berufs-Assen das zweitgrößte europäische Team. Nur das Gastgeberland Polen stellt mehr Teilnehmer. (PWK128/HSP)

Fotos (Credit: Skills Austria/Florian Wieser)

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230502_AustrianSkills2023_Fans.jpg

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230502_AustrianSkills2023_Emotionen_02.jpg

Fans.jpg: Hunderte von Fans peitschen die Jungfachkräfte bei den nationalen und internationalen Wettbewerben zu Spitzenleistungen.

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230502_AustrianSkills2023_Emotionen_01.jpg

Emotionen.jpg, Emotionen2.jpg: Berufliches Know-how und große Emotionen stehen bei den Staatsmeisterschaften auf dem Programm.

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230502_AustrianSkills2023_Steinmetzin.jpg

Steinmetzin.jpg: Jungfachkräfte in 48 Berufen wandeln bei AustrianSkills auf den Spuren von Anna Feldbauer: Die Steinmetzin holte nach dem Staatsmeistertitel WM-Gold.

Über SkillsAustria

SkillsAustria ist ein gemeinnütziger Verein der WKO und koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills). Deren Sieger:innen vertreten Österreich bei den internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills.

Darüber hinaus ist SkillsAustria für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig österreichische Teams. Zudem ist die WKÖ seit 2007 Mitglied von WorldSkills Europe. Österreich ist bei EuroSkills seit den ersten Europameisterschaften 2008 am Start.

SkillsAustria wird von der WKÖ, den neun Wirtschaftskammern in den Bundesländern sowie den Fachorganisationen der Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting, Handel sowie Transport und Verkehr finanziert. Mitfinanziert werden die Tätigkeiten von Seiten des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unterstützt wird das SkillsAustria-Team zusätzlich von Giesswein Walkwaren AG, workwear engelbert strauss, Schütze Schuhe, Würth, dem WIFI Österreich und dem Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung.

