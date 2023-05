designaustria: Neuer Vorstand 2023-2026 gewählt

Fünf Kreative lenken von 2023 bis 2026 die Interessenvertretung der österreichischen Designszene

Kreativschaffende sind der Rohstoff der Zukunft. Vorstand designaustria 1/2

Das Ausbauen der Netzwerke, die Umsetzung von gemeinsamen Ideen und die Bewusstmachung der Verantwortung, die Designer·innen gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt tragen sind Antrieb für den Vorstand von designaustria. Vorstand designaustria 2/2

Wien (OTS) - designaustria, das Wissenszentrum und die Interessenvertretung der österreichischen Designschaffenden, hat einen neuen Vorstand: Im April wurden im Rahmen der Generalversammlung Sigrid Bürstmayr, Thomas Feichtner, Alice Liechtenstein, David Jablonski und Bettina Steindl für die Periode 2023-2026 als Vorstandsmitglieder gewählt. Das fünfköpfige Gremium wird der Organisation mit rund 1.500 Mitgliedern vorstehen.

Mission Statement des Vorstand designaustria 2023-2026

» Kreativschaffende sind der Rohstoff der Zukunft. Das Ausbauen der Netzwerke, die Umsetzung von gemeinsamen Ideen und die Bewusstmachung der Verantwortung, die Designer·innen gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt tragen sind Antrieb für den Vorstand von designaustria. «

Kurzvorstellung der Vorstandsmitglieder

Sigrid Bürstmayr ist Ausstellungsgestalterin und Dozentin am Institut für Design und Kommunikation der FH Joanneum in Graz mit Forschungsschwerpunkten auf Ausstellungsdesign und nachhaltiges Design. Weitere Lehraufträge an der Alpen Adria Universität Klagenfurt, Universidad Iberoamericana Puebla, Mexiko, Universitat Politècnica de València, Spanien, Tampere University of Applied Sciences, Finnland, Hubei Institute of Fine Arts Wuhan, China. Vortragstätigkeit für Ars Electronica Festival, Istanbul Design Summit, Detroit Socio Design Symposium, World Design Summit Montreal, TEDx Lend etc.

Thomas Feichtner ist Produktdesigner mit Sitz in Wien. Er entwarf zahlreiche Produkte für internationale Marken wie Bene, Rosenthal, Swarovski, Laufen, Absolut, Adidas, Augarten, Head und verwirklichte freie Projekte in Kooperation mit Vitra, Thonet und FSB. 2009 wurde Thomas Feichtner als Professor für Produktdesign an die Muthesius Kunsthochschule in Kiel berufen. Seit Oktober 2018 ist er Institutsleiter für den Bachelor- und Masterstudiengang Industrial Design am FH Joanneum in Graz.

David Jablonski ist selbstständiger Designer und Programmierer in Wien. Studium in Graz und London. Praktikum bei edenspiekermann_ in Berlin. Mitglied des YoungExperts Cluster von designaustria, Organisator des Klimaforum. Advisor on Design beim Circular Economy Forum Austria. Aktivist für Klimagerechtigkeit und Mitbegründer von klimadashboard.at.

Alice Liechtenstein ist Kuratorin, Lektorin, Jurorin und Moderatorin mit Schwerpunkt auf zeitgenössisches Design. Im Jahr 2015 gründete sie »Schloss Hollenegg for Design« in der Steiermark und leitet seitdem dessen internationales Programm zur Förderung der Designkultur in Österreich. Lehrtätigkeit für Ausstellungsdesign an der FH Joanneum in Graz.

Bettina Steindl ist Kulturmanagerin, Designexpertin und Geschäftsführerin des Creative Institute Vorarlberg bzw. des designforum Vorarlberg. Von 2015 bis 2019 leitete sie das designforum Wien. Lehrtätigkeit an der FH Joanneum und der Kunstuni Linz.

DOWNLOAD PRESSEBILD (Credit: Valerie Eccli)

v.l.n.r.: David Jablonski, Sigrid Bürstmayr, Thomas Feichtner, Bettina Steindl, Alice Liechtenstein.

Rückfragen & Kontakt:

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

T (+43-1) 524 49 49-27

E presse @ designaustria.at