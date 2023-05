Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Triebesgschichtl’n“ in Staatz bis „Wie alles begann…“ in St. Pölten

St.Pölten (OTS) - Heute, Dienstag, 2. Mai, kommt die Liedermacherin Eva Stubenvoll mit Laurenz Hacker und Matthias Pfeiffer als Stubenfliege im Trio in den Schlosskeller Staatz und bringt ab 19.30 Uhr „Triebesgschichtl’n und Alltagssoch’n“ zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Morgen, Mittwoch, 3. Mai, präsentiert der Kulturverein Alt-Laxenburg ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal Laxenburg den von Erik Schuster featuring Herbert Otahal gestalteten „Laxenburger Jazzfrühling III“. Nähere Informationen beim Kulturverein Alt-Laxenburg unter 02236/73192, e-mail altlaxenburg @ aon.at und www.altlaxenburg.at; Karten unter https://shop.eventjet.at.

Am Donnerstag, 4. Mai, gastiert der Dialekt-Poet Alex Misch mit seiner Band und dem neuen Album „Krems“ im Club 3 des Cinema Paradiso St. Pölten. Dazu spielen die Mostblueser erdige Versionen berühmter Blues- und Rock-Hits. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Ebenfalls am Donnerstag, 4. Mai, konzertiert das Duo Sahnehäubchen mit Andrea Linzer an der Violine und Sigi Hajiszan an der Gitarre im Rahmen des Jazz Café Project ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Am Donnerstag, 4. Mai, ist auch ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf das Classical-Fingerstyle-Guitar-Duo Crossing Strings -die klassische Gitarristin Carina Maria Linder und der Fingerstylegitarrist Markus Schlesinger – zu hören. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha steht am Donnerstag, 4. Mai, ab 20 Uhr ein Konzert mit den Jazz-Instrumentalisten Rick Margitza, Jim Rotondi, Danny Grissett, Josh Ginsburg und Vladimir Kostadinovic auf dem Programm. Karten unter 02162/62349, e-mail seidl-keller @ kabsi.at; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

„I Love Jazz“ heißt es am Freitag, 5. Mai, in der Wilhelmsburger Steingutfabrik, wo Gergana Popova und Tobias Faulhammer ab 18 Uhr unter dem Motto „Gergana meets Gaia“ Evergreen-Classicals interpretieren. Nähere Informationen und Karten unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

In der Arena Nova in Wiener Neustadt macht am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr Melissa Naschenweng im Zuge ihrer „Bergbauern-Tour 2023" Station. Nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/22360-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Einen musikalischen Bogen von Johann Strauß über Udo Jürgens bis ABBA spannt die Polizeimusik Niederösterreich unter der Leitung von Franz Herzog am Freitag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg. Karten bei der Landespolizeidirektion NÖ unter 059/13330-1113 und e-mail LPD-N-Buero-OEA-int-Betrieb @ polizei.gv.at; nähere Informationen unter www.grafenegg.com.

„Strings‘n Strikes“ nennt sich das Programm, mit dem die vier Musikerinnen von eXtracello gemeinsam mit der Schlagzeugerin Maria Petrova am Freitag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf auftreten. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Als Hawara präsentierten sich am Freitag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach Reinhard Reiskopf, Roman Beisser und Kurt Hackl. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Am Freitag, 5. Mai, eröffnet auch Norbert Schneider die diesjährige Reihe der „Kultur in Langenloiser Höfen“; Beginn im Garten der Jugend in der Gartenbauschule Langenlois ist um 19 Uhr. Fortgesetzt wird am Sonntag, 7. Mai, ab 18 Uhr im Hof des Vierzigerhauses der Familie Sax mit den Edelreisern und „Die Sunn kummt wieda“. Nähere Informationen und Karten unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

Am Samstag, 6. Mai, erklingt im Rahmen der „Haydnregion Niederösterreich“ im Schloss Petronell-Carnuntum „In Arkadien. Ein Festkonzert zwischen Sagen und Mythen“: Das Originalklang-Ensemble Barucco unter Heinz Ferlesch und der Countertenor Valer Sabadus bringen dabei ab 19.30 Uhr Michael Haydns Symphonie Nr. 34 in Es-Dur, Joseph Haydns Kantate „Arianna a Naxos“ sowie Arien, Ouvertüren und Orchesterraritäten aus Opern- und Ballettwerken von Wolfgang Amadeus Mozart und Christoph Willibald Gluck zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Ebenfalls am Samstag, 6. Mai, bringt das DuoLia - Alia Wüschner und Julia Jackel –unter dem Motto „In Process” ab 20 Uhr in der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn Indie-Folk mit selbst geschriebenen Liedern zu Gehör. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 02952/20248 oder 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

Eine Reise um die Welt treten Pavel Shalman, Boki Radenkovic und Luis Oliveira mit „On the Other Side of the Danube“ am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr im Jaidhof in Eisenbergeramt an. Nähere Informationen und Karten beim Kulturverein Gföhlerwald unter 0664/2138978 und www.waldviertler-forellenhof.com.

„Travel Diaries“ wiederum stehen am Samstag, 6. Mai, im HOBiRAUM in Bad Vöslau auf dem Programm, wo Edith Lettner, Beate Reiermann und Maria Petrova ab 20 Uhr mit Gitarre und Saxophon aufspielen. Nähere Informationen und Karten unter 0676/9178460, e-mail tickets @ hobiraum.at und www.hobiraum.at.

Im Kulturportal Scheibbs bieten Elisabeth Pöcksteiner, Nicolai Gruninger und Marc Bruckner Kindern ab drei Jahren am Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr ein Bilderbuchkino mit Livemusik. Nähere Informationen und Karten unter 0699/10605191, e-mail karten @ impulskultur.at und www.impulskultur.at.

In der Aula der Volksschule Mistelbach findet am Samstag, 6. Mai, dem Tag der NÖ Musikschulen, ab 18 Uhr ein Konzert mit den Solistinnen bzw. Solisten und Ensembles, dem Chor und Orchester der Städtischen Musikschule Mistelbach statt. Nähere Informationen bei der Musikschule Mistelbach unter 02572/2515-6130 und www.musikschule-mistelbach.at.

Bei den Laxenburger Schlosskonzerten mit Werken von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Leonard Bernstein, Joannes Brahms und Béla Bartók am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr ist neben dem Janoska Ensemble auch Thomas Hampson zu hören. Nähere Informationen und Karten unter www.laxenburg.at/schlosskonzerte.

Zu „Spanish Nights“ lädt das Wiener Weltmusik-Trio Cobario am Samstag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten. Am Montag, 8. Mai, folgt ab 10 Uhr das Kollektiv Kunststoff mit der für Kinder ab zehn Jahren gedachten Konzert-Performance „Plastik im Blut“. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Sonntag, 7. Mai, intoniert das Ensemble Wien ab 19 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre zur Oper „La clemenza di Tito" KV 621, seinen Marsch F-Dur KV 248 und das Divertimento F-Dur KV 247, die „Erste Lodronische Nachtmusik", sowie Ludwig van Beethovens Sextett für zwei Hörner und Streicher op. 81b. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Sonntag, 7. Mai, beleuchtet Alexander Rössler im Rahmen des dritten Gesprächskonzerts „Beethoven - Vom Innenleben der Musik“ ab 11 Uhr im Haus der Kunst in Baden dessen Bagatellen op. 33, op. 119 und op. 126. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Alpenländische Volksmusik und Improvisation kombinieren Thomas Gansch, Herbert Pixner, Manu Delago, Lukas Kranzelbinder und das radio.string.quartet unter dem Titel „Alpen & Glühen“ am Sonntag, 7. Mai, ab 19 Uhr in der Burgarena Reinsberg. Nähere Informationen und Karten unter 07487/23512, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Schließlich dreht sich am Sonntag, 7. Mai, ab 17 Uhr in den Stadtsälen in St. Pölten alles um Musicals und Operetten: Unter dem Motto „Wie alles begann..." spielt das Salonorchester Wolfgang Ortner unter der Leitung von Lorenz C. Aichner u. a. die Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach, „Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“ aus dem „Bettelstudent“ von Carl Millöcker, „The Impossible Dream“ aus dem „Mann von La Mancha“ sowie Arien aus „Kiss me Kate“, „My Fair Lady“ und „Der Vogelhändler“; Solisten sind Alexandra Reinprecht, Juliette Khalil, Jörg Schneider, Andreas Lichtenberger und Kurt Alois Kind. Nähere Informationen und Karten unter e-mail info @ freunde-der-operette.at und www.freunde-der-operette.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse