35 Jahre "Burgenland heute"

Eisenstadt (OTS) - Die tägliche Informationssendung "Burgenland heute" wird 35 Jahre. Am 2. Mai 1988 wurde die 1. Ausgabe der regionalen Informationssendung anstelle des bis dahin bundesweit ausgestrahlten "Österreich-Bild" gesendet. Seitdem zählt "Burgenland heute" zur den erfolgreichsten Informationssendungen des ORF. Heute Dienstag gibt es in der Sendung um 19.00 Uhr einen Blick zurück mit dem Besten aus 35 Jahren "Burgenland heute". Chefredakteur Mag. Walter Schneeberger wird zu Gast im Studio sein. Es werden alle Moderatorinnen und Moderatoren noch einmal vor den Vorhang geholt, die in den vergangenen 35 Jahren die Sendung präsentiert haben. Außerdem gibt es einen Einblick in die tagesaktuelle Arbeit mit den Redakteurinnen und Redakteuren sowie Technikerinnen und Technikern. Auch lustige Momente und Hoppalas sind dabei.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "'Bundesland heute' ist eine der stärksten Marken im ORF – vielfältig, unverwechselbar und regional. In erster Linie macht diese Sendung das 'Regionale' aus – die Menschen, die Landschaften, die Beiträge aus Chronik, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Diese Mischung macht die Informationssendung um 19.00 Uhr zu den beliebtesten und meistgesehenen Sendungen im ORF. Ich bin überzeugt davon, dass das, was vor der eigenen Haustür passiert, das ist, was die Menschen am meisten interessiert."

ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger: "Der Erfolg der Sendung ist der Erfolg des Teams und der Erfolg unseres Publikums. Wir sind im ganzen Land unterwegs. Unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen, die spannendsten, die aufregendsten und emotionalsten Geschichten zu entdecken. Aber wir benötigen auch die Menschen aus dem Burgenland, die mitmachen. Nicht nur in der tagesaktuellen Berichterstattung, sondern ganz besonders beim Wetter von Wolfgang Unger."

Start am 2. Mai 1988

Mit dem Start der neun regionalen Ausgaben von „Bundesland heute“ am 2. Mai 1988 führte der ORF die TV-Regionalisierung ein und startete damit ein neues Zeitalter in der Information des ORF-Publikums. Mit Beiträgen und Nachrichten über Ereignisse "vor der Haustür" der Zuseherinnen und Zuseher ist "Bundesland heute" seit mittlerweile 35 Jahren ein gelebtes Bekenntnis zum Föderalismus, der ein Grundprinzip des öffentlich-rechtlichen ORF darstellt. Die unter dem damaligen Generalintendanten Thaddäus Podgorski eingeführte Sendung "Bundesland heute" wurde vom 2. Mai 1988 bis 24. September 1999 von Montag bis Freitag gesendet. Generalintendant Gerhard Weis führte mit 25. September 1999 die Ausstrahlung auch am Wochenende ein.

In 35 Jahren hat das ORF-Landesstudio Burgenland fast 13.000 Sendungen und mehr als 240.000 Sendungsminuten produziert. 20 Moderatorinnen und Moderatoren haben durch die Sendung geführt. Mehr als 1,2 Millionen Menschen schauen täglich die "Bundesland heute"-Sendungen in ORF 2.

