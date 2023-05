„Dok 1: Künstliche Intelligenz – Wer braucht noch Menschen?“ mit Lisa Gadenstätter am 3. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1

Danach um 21.05 Uhr: ORF-Doku-Premiere: „Praxis Dr. Zuckerberg – Gesund mit Algorithmen?“

Wien (OTS) - Was in den letzten Monaten passiert ist, lässt selbst Expertinnen und Experten sprachlos zurück: Im Eiltempo haben sich Künstliche Intelligenzen weiterentwickelt – und das bereitet vielen Kopfzerbrechen. Allen voran steht die Angst vor dem Jobverlust – sind wir bald alle ersetzbar? Lisa Gadenstätter geht in „Dok 1: Künstliche Intelligenz – Wer braucht noch Menschen?“ am Mittwoch, dem 3. Mai 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 den brennendsten Fragen nach. Danach folgt um 21.05 Uhr die ORF-Premiere der Dokumentation „Praxis Dr. Zuckerberg – Gesund mit Algorithmen?“, in der Regisseur David Carr-Brown digitale Diagnosesysteme unter die Lupe nimmt.

„Dok 1: Künstliche Intelligenz – Wer braucht noch Menschen?“ mit Lisa Gadenstätter um 20.15 Uhr

Lisa Gadenstätter fragt nach: Macht KI das Leben besser oder reißt sie neue Gräben in der Gesellschaft auf? Wer profitiert, wer bleibt auf der Strecke? Ist man den technologischen Entwicklungen hilflos ausgeliefert – oder können Künstliche Intelligenzen reguliert werden, wie es die EU gerade plant? Kann man in Zeiten von Video- und Bildgeneratoren jemals wieder sicher sein, was real ist und was nicht? Und wem nützt es, wenn Fakten und Fakes immer schwieriger zu unterscheiden sind? Außerdem: Wer verhindert eigentlich, dass die Maschinen irgendwann die Kontrolle übernehmen? Lisa Gadenstätter spricht dazu mit Top-Expertinnen und -Experten aus verschiedenen Bereichen: AMS-Chef Johannes Kopf erklärt, wer wirklich um seinen Arbeitsplatz fürchten muss. Sandra Wachter, Datenethikerin und Professorin in Oxford, warnt vor einem zu nachlässigen Umgang mit unseren Daten, denn sie sind in einer KI-getriebenen Gesellschaft das neue Gold. Die Linzer Robopsychologin Martina Mara klärt auf, ob man sich vor den Maschinen fürchten muss. Universitätsprofessor Robert Trappl, der heimische Vordenker in Sachen KI, verrät, wann es soweit sein könnte, dass Maschinen dank KI ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Außerdem macht sich Lisa Gadenstätter auf eine Reise durch Österreich und schaut, wo Künstliche Intelligenzen bereits zum Einsatz kommen: Im AKH Wien helfen Algorithmen dabei, Krebserkrankungen zu diagnostizieren. Auf steirischen Straßen werden die selbstfahrenden Autos von morgen getestet. In der Landwirtschaft Beschäftigte vertrauen immer öfter KI-Berechnungen, um ihre Stalltiere zu kontrollieren. Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Hausaufgaben mit Hilfe von Textgeneratoren wie ChatGPT innerhalb von wenigen Minuten. Eine Wiener Pädagogin geht dieses Problem offensiv an und holt die KI in ihr Klassenzimmer. Außerdem erschaffen Algorithmen ganze Kunstwerke: fantastische Gemälde, täuschend echte Fotos und auch Musik. Aber können Maschinen wirklich kreativ sein? Die Song-Contest-Teilnehmerinnen TEYA & SALENA machen den Test: Kann KI Songs schreiben? Und Lisa Gadenstätter nimmt selbst Kontakt mit der Künstlichen Intelligenz auf. Kann sie auch ohne uns Menschen existieren? Und wer braucht uns dann eigentlich noch?

ORF-Premiere: „Praxis Dr. Zuckerberg – Gesund mit Algorithmen?“ um 21.05 Uhr

Meta-Chef Mark Zuckerberg und seine Frau, die Kinderärztin Priscilla Chan, haben eine Stiftung gegründet, mit der sie das Gesundheitssystem revolutionieren wollen. Bis Ende dieses Jahrhunderts sollen alle Krankheiten geheilt werden können. Auch andere IT-Giganten wie Google, Amazon, Apple und Microsoft stürzen sich mit großen Versprechen auf den Gesundheitsmarkt. Digitale Diagnosesysteme entmenschlichen die ärztliche Beratung. Profitorientierte Geschäftsmodelle setzen die öffentliche medizinische Versorgung unter Druck. Steht unsere Gesundheit auf dem Spiel?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at