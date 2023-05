Österreichischer Tourismustag: Nachhaltige Ideen für den Tourismus von morgen

Motto „Nachhaltigkeit als Dauergast“; über 800 angemeldete Gäste, 10 Keynotes und Panels, 30 Speaker; ÖW-Studie mit positivem Sommer-Ausblick; Nachhaltigkeit für Buchung relevant

Wien (OTS) - Anlässlich des heute stattfindenden Österreichischen Tourismustages (ÖTT) gaben Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, WKÖ-Präsident Harald Mahrer und die neue Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger, im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz einen optimistischen Ausblick auf die kommende Sommersaison. Die Nachfrage nach Urlaub in Österreich ist auf hohem Niveau, Nachhaltigkeit bleibt ein wesentlicher Faktor bei der Urlaubsbuchung für viele Gäste. Aktuelle Studien der Österreich Werbung bestätigen diese Trends.

Österreichischer Tourismustag: „Nachhaltigkeit als Dauergast“

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit als Dauergast“ startete heute der Reigen der beiden Event-Highlights der österreichischen Tourismusbranche. Am ÖTT, der gemeinsam vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, der Wirtschaftskammer Österreich und der Österreich Werbung veranstaltet wird, erwartet die über 800 angemeldeten Gäste ein Programm mit klarem Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit. Neben Keynotes von hochkarätigen Speakern und Paneldiskussionen werden innovative Lösungen und praktische Anschauungsbeispiele präsentiert. Insgesamt stehen 10 Keynotes und Panels mit 30 nationalen und internationalen Speakern auf dem Programm.

Am 3. und 4. Mai folgt die größte Tourismus-Fachmesse des Landes, die Austrian Travel Business (ATB). Die Österreich Werbung erwartet heuer über 350 internationale Topeinkäufer*innen und Medienvertreter*innen aus rund 40 Ländern und 240 österreichische Aussteller.

Kraus-Winkler: Herausforderungen der Branche erfordern Flexibilität

„Der Tourismus hat allen Grund positiv gestimmt zu sein: Die Wintersaison ist sehr gut verlaufen und laut der aktuellen Sommerpotenzialstudie der ÖW planen ca. 70 Prozent der Befragten einen Sommerurlaub. Dabei unterliegt die Branche, bedingt durch technologische Entwicklungen, veränderte Reisegewohnheiten und Herausforderungen wie dem Mitarbeiterbedarf, einem ständigen Wandel. Die Veränderung ist zur neuen Normalität geworden und der langfristige Erfolg der Branche wird auch von ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit abhängen“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Mahrer: Jetzt strategische Weichenstellungen vornehmen, um Top-Position Österreichs zu halten

„Gerade in fordernden Zeiten sind starke Kooperationen und verlässliche Rahmenbedingungen wichtiger denn je. Um die großen Herausforderungen der Zukunft – allen voran den Arbeitskräftemangel – zu meistern, gilt es jetzt strategische Weichen zu stellen. Dann wird es uns auch gelingen, unsere Position als führende Tourismusdestination zu halten und weiter auszubauen. Das ist entscheidend für uns alle, denn der Tourismus sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und unterstreicht: „Mit dem ÖTT setzen wir heute gemeinsam ein starkes und sichtbares Zeichen – für die großartigen Betriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wie kaum eine andere Branche in den letzten Jahren ihre Resilienz unter Beweis gestellt haben, und für einen erfolgreichen Tourismusstandort Österreich."

Steharnig-Staudinger: optimistisch in die Sommersaison

„Ich freue mich sehr, heute hier am wichtigsten Branchen-Event im österreichischen Tourismus mein Debüt als Geschäftsführerin der ÖW zu geben. Die wichtigsten Stakeholder im Tourismus gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich willkommen heißen zu dürfen, lässt mich positiv in die Zukunft blicken. Was mir besonders wichtig ist: Der Kooperationsgedanke ist ein sehr zentraler Gedanke. Wir alle müssen näher zusammenrücken, einen konstruktiven und offenen Diskurs führen“, sagt die neue ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger, die am Österreichischen Tourismustag ihren ersten Arbeitstag begehen konnte.

„Aus unserer aktuellen Studie für den Sommer geht hervor, dass die Anzahl der festen Österreich-Planer*innen aus den zehn befragten Märkten, also jenen Menschen, die höchstwahrscheinlich einen Sommerurlaub in Österreich planen, mit 20 Millionen wieder auf Vor-Corona-Niveau ist. Damit liegen wir 3 Millionen höher als bei unserer Studie aus dem vergangenen Jahr. Somit können wir aus heutiger Sicht mit einem sehr guten Sommer rechnen. Die Buchungslage in unseren wichtigsten Märkten ist hervorragend und teilweise über dem Niveau von 2019. Auch aus den Fernmärkten wie den USA, China oder Südostasien hören wir von einer sehr guten Nachfrageentwicklung für Urlaub in Österreich. Wir können also mit Optimismus in die kommende Sommersaison blicken“, so Steharnig-Staudinger weiter.

Nachhaltigkeit: Zentraler Fokus der Branche und bleibender Trend bei den Gästen

„In den letzten Jahren hat sich ein regelrechter Nachhaltigkeits-Boom entwickelt, was sich sowohl bei Buchungsentscheidungen der Touristinnen und Touristen als auch beim Angebot der heimischen Betriebe immer stärker zeigt. Auch die Art des Reisens wird durch die Nutzung von neuen Technologien immer umweltverträglicher. Nachhaltige Tourismuspolitik bedeutet demnach, eine Balance zwischen den Wünschen der Gäste, den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung und dem Umweltschutz zu schaffen und ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Tourismusbranche“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

„Wir wissen: Nachhaltigkeit ist heute ein wesentlicher Buchungsfaktor und ein ausschlaggebender Aspekt bei der Reiseentscheidung. Unsere Betriebe sind darauf vorbereitet, leben und denken bereits Nachhaltigkeit in den Regionen und in regionalen Wertschöpfungsketten“, betont WKÖ-Präsident Mahrer.

„Viele potenzielle Gäste sind bereit, mehr für nachhaltige Angebote im Hotel zu bezahlen. Laut unserer aktuellen Nachhaltigkeits-Studie kann rund ein Viertel der Befragten (23 %) als nachhaltigkeitsaffin bezeichnet werden. Diese Gruppe ist zahlungsfreudiger als der Rest der Bevölkerung, häufiger bereit, Angebote mit zusätzlichen nachhaltigen Angebotsbausteinen zu buchen und um bis zu sechs Mal mehr für diese auszugeben. Diese Nachhaltigkeitsaffinen stellen eine interessante Zielgruppe für unsere Branche dar, denn sie haben das Potenzial, ein Katalysator für Nachhaltigkeitsinitiativen zu sein und im Endeffekt auch für mehr Wertschöpfung zu sorgen“, fasst Steharnig-Staudinger die Erkenntnisse aus der Nachhaltigkeitsstudie zusammen.

Über die aktuellen Studien der Österreich Werbung: „Sommerpotenziale 2023“ und „Nachhaltigkeitsaspekte bei der Hotelauswahl“

Die Österreich Werbung hat für die kommende Sommersaison wieder eine Potenzialstudie in den wichtigsten europäischen Märkten durchgeführt, um faktenbasierte Entscheidungsgrundlagen für ihre eigenen Aktivitäten und jene der Branche zu erhalten. Die aktuelle Sommerpotenzialstudie, die durch das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) in 10 Märkten umgesetzt wurde, lässt einen optimistischen Ausblick auf die kommende Sommersaison zu.

Die neue Cojoint-Studie „Nachhaltigkeitsaspekte bei der Hotelauswahl“ liefert erstmals belastbare Daten über die Bereitschaft der Konsumenten, für nachhaltige Angebote und Dienstleistungen Geld auszugeben bzw. dafür einen Aufpreis zu den gängigen Standardprodukten zu bezahlen. Im Rahmen der Studie wurden 959 potenzielle Österreich-Urlauber*innen in Deutschland befragt.

Beide Studien werden am Österreichischen Tourismustag vor der heimischen Branche im Detail präsentiert. Die Österreich Werbung als Auftraggeber stellt dem heimischen Tourismus die gesamte Studie „Nachhaltigkeitsaspekte bei der Hotelauswahl“ und Basisinformationen zur Sommerpotenzialstudie 2023 kostenfrei zur Verfügung. Österreichische Touristiker*innen können diese ab dem 3. Mai 2023 auf www.austriatourism.com anfordern.



Alle Vorträge und Paneldiskussionen am Österreichischen Tourismustag werden in den kommenden Tagen unter www.tourismustage.at in deutscher und englischer Sprache on demand zur Verfügung stehen.

