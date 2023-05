Eurovision Song Contest 2023 in ORF 1: TEYA & SALENA fliegen zum ESC nach Großbritannien

Erste Probe in der Liverpool Arena heute, am 2. Mai

Wien (OTS) - Auf Wiedersehen, Österreich – hello UK! Gestern reisten TEYA & SALENA gemeinsam mit der österreichischen Delegation von Wien/Schwechat nach Liverpool ab. Dort gehen dann die monatelangen Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest in die Zielgerade und schon heute Nachmittag, am 2. Mai 2023, steht die erste Probe auf der großen Song-Contest-Bühne in der Liverpool Arena auf dem Programm. Fotos von TEYA & SALENAS Abreise sind unter presse.ORF.at abrufbar.

SALENA über ihre ersten Eindrücke: „Wir sind gut in Liverpool angekommen und sind auch schon ein bisschen durch die Stadt spaziert. Hier wird in jeder Bar eine andere Musikrichtung gespielt und immer Livemusik – das ist sehr cool und sehr künstlerisch!“ Und nun steigt die Spannung auf die große ESC-Bühne: „Wir sind unglaublich aufgeregt, denn heute findet unsere erste Probe statt. Wir haben schon ein paar Fotos von den anderen Ländern gesehen und bald sind wir dran. Und wir sind auch schon ein ganz kleines bisschen nervös – aber freuen uns unheimlich!“, so TEYA.

Der weitere Fahrplan für den Eurovision Song Contest 2023:

Dienstag, 2. Mai:

Erste Probe in Liverpool

Mittwoch, 3. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: TEYA & SALENA in „Dok 1: Künstliche Intelligenz – Wer braucht noch Menschen?“

Freitag, 5. Mai:

Zweite Probe in Liverpool

Samstag, 6. Mai:

9.00 und 9.30 Uhr, ORF 1: TEYA & SALENA in „Hallo OKIDOKI“

Sonntag, 7. Mai:

Opening Ceremony und offizielle Eröffnung des ESC 2023

Dienstag, 9. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Semifinale 1“

Mittwoch, 10. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale

Donnerstag, 11. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Semifinale 2“ (Österreich mit Startnummer 13)

Samstag, 13. Mai:

20.15 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Der Countdown“ mit Barbara Schöneberger, live aus dem Tate Museum in Liverpool

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Finale“ 0.40 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Die Aftershow“ mit Barbara Schöneberger, live aus dem Tate Museum in Liverpool

Der Eurovision Song Contest 2023 auf mein.ORF.at

Auf mein.ORF.at bietet der ORF umfangreiches Begleitmaterial, Informationen und Mitmach-Aktionen zum Eurovision Song Contest 2023, darunter Scoreboards, Gewinnspiele, Bullshit-Bingo, Wallpaper für das Smartphone, Instagram-Filter und das ESC-Tagebuch von TEYA & SALENA mit täglichen Einblicken hinter die Kulissen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at