In zwei Tagen eröffnet das internationale Dokumentarfilmfestival ethnocineca

Von 4. bis 11. Mai 2023 findet die 17. Ausgabe der ethnocineca – International Documentary Film Festival Vienna statt.

Wien (OTS) - Von 4. bis 11. Mai 2023 stehen 48 Lang- und Kurzfilme aus 41 Produktionsländern am Programm und zeigen aktuelles internationales Dokumentarfilmschaffen. Darunter 35 Österreichpremieren und eine Weltpremiere. Die Filme werden von zahlreichen Filmgesprächen und einem vielseitigen Rahmenprogramm zum Festivalschwerpunkt LIMINALITIES begleitet. www.ethnocineca.at

„Im diesjährigen Film- und Rahmenprogramm widmen wir uns Schwebezuständen und Übergangsphasen, die im Spannungsverhältnis zwischen Stillstand und Veränderung stehen. Traditionelle Rollenbilder werden hinterfragt, Mensch-Natur-Beziehungen ergründet, die Grenzen zwischen fiktiven Inszenierungen und dokumentarischen Erzählstrategien ausgelotet und die Flucht als liminale Erfahrung verdeutlicht. Das Kino wird zum Ort der Begegnung und des Dialogs über aktuelle Fragen der Zeit und des menschlichen Zusammenlebens.“ Marie-Christine Hartig, Martin Lintner, Katja Seidel (Festivalleitung)

Als Auftakt zum Festival spricht Mariangela Mihai zu A METHODOLOGY OF LOVE: ON FEMINIST, QUEER AND ETHNOFICTION FILMMAKING und fragt, was es bedeutet, marginalisierte Erfahrungen und Stimmen durch eine Filmpraxis in den Mittelpunkt zu stellen, und wie Anthropolog*innen und Filmemacher*innen sich an einer Ethik der methodischen Praxis von Care orientieren können, die sich einen intimen, zwischenmenschlichen und ehrlicheren Austausch von Wissen zum Ziel setzt.

Vortrag, 4.Mai, 18:30 Uhr bei freiem Eintritt und in englischer Sprache.

Die Wien-Premiere des Dokumentarfilms 5 Dreamers and a Horse eröffnet die diesjährige ethnocineca und erzählt von großen Träumen. Anhand der Geschichten von vier Träumer*innen zeigen sich gegensätzliche Visionen eines zwischen Vergangenheit und Zukunft oszillierenden Armeniens, das von sowjetischer, postsowjetischer und samtener Revolution geprägt ist. Mit präzisen Einstellungen, geschickter Montage und einer Portion Humor erzeugen Vahagn Khachatryan und Aren Malakyan das Bild eines im Wandel begriffenen Landes.

5 Dreamers and a Horse

Vahagn Khachatryan, Aren Malakyan | Armenien, Deutschland, Schweiz 2022 | 82 Min.

Armenisch mit engl. Untertiteln

Eröffnungsfilm, 4.Mai, 20:00 Uhr. Ein weiteres Screening findet am 9. Mai, 17 Uhr, ebenso in Anwesenheit der Filmemacher statt.

ethnocineca Wettbewerbe und Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 9. Mai statt. In fünf Wettbewerbskategorien sind 13 Langfilme und 12 Kurzfilme nominiert: für den besten internationalen Lang- und Kurzfilm des Festivals (IDA bzw. ISA), für den besten österreichischen Langfilm (ADA), für den besten Nachwuchsfilm (ESSA) und – als Hommage an die Wurzeln der ethnocineca – für den besten ethnographischen Film (EVA). Die Kurzfilmwettbewerbe ISA und ESSA werden vom Publikum gekürt.

Alle Informationen zu den Jurymitgliedern und den Wettbewerben sowie die Kurzbeschreibungen der nominierten Filme finden Sie unter www.ethnocineca.at/awards-2023/

Terminübersicht

Eröffnung, 4. Mai

18:30 Uhr – Keynote Lecture von Mariangela Mihai

20:00 Uhr – Eröffnungsfilm „5 Dreamers and a Horse“ von Vahagn Khachatryan und Aren Malakyan

Preisverleihung, 9. Mai, 20:00 Uhr

Ticketinfos

Tickets können direkt im Kino sowie online und telefonisch gekauft werden.

www.votivkino.at | Tel. Nr. 01 / 317 35 71

https://www.ethnocineca.at/ticketinfo/

Alle Rahmenprogramme finden bei freiem Eintritt statt.

Alle Informationen zum Programm der ethnocineca finden Sie auf www.ethnocineca.at

