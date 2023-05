AMS Wien: 180 Unternehmens-Profis sind unterwegs zu 1.600 Wiener Betrieben

Erstmals seit zwei Jahren wieder mehr Jobsuchende – Gründe sind die verhaltene Konjunktur und Statistik-Effekte bei Ukraine-Vertriebenen

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im April 2023 im Jahresvergleich um 1 Prozent auf 102.863 angestiegen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung um 0,2 Prozent auf 34.981. Die Summe beider Gruppen ist um 0,8 Prozent (1.125 Betroffene) größer geworden.

Die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 6,6 Prozent geringer geworden.

„Nach zwei Jahren kontinuierlichen Rückgangs haben wir nun erstmals wieder ein Plus vor der Summe der Jobsuchenden“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Das liegt zum einen an der verhaltenen Wirtschaftsentwicklung, zum anderen aber auch an einem statistischen Effekt: „Die bis vor kurzem nur eingeschränkt auf dem österreichischen Arbeitsmarkt zugelassenen Vertriebenen aus der Ukraine haben bisher nicht in der Arbeitslosen-Statistik gezählt“, erklärt Draxl.

Das ändert sich gerade. Draxl: „Mit den mehr als 2.000 in Wien vorgemerkten Ukrainerinnen und Ukrainern, die nun vollen Arbeitsmarktzugang haben, vereinbaren wir derzeit in persönlichen Gesprächen individuelle Betreuungsstrategien – und damit zählen sie in unserer Statistik auch ganz normal als arbeitslos.“

Derzeit haben die Wiener Betriebe dem AMS Wien 17.115 offene Stellen zur Besetzung gemeldet. Die Zahl ist zwar um 9,9 Prozent niedriger als vor einem Jahr, zeigt aber dennoch den großen Bedarf an Arbeitskräften. „Im Rahmen der AMS Business Tour sind die 180 Unternehmens-Profis des AMS Wien gerade zu 1.600 Wiener Betrieben unterwegs, um bei der Personalsuche zu helfen, über Ausbildungs- und Recruitingmöglichkeiten zu informieren und bei Bewerber_innenmanagement und Onboarding-Prozessen zu unterstützen“, sagt Draxl. Bis Jahresende werden sie sogar mehr als 8.000 Betriebe persönlich besucht haben.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Zahl der Arbeitslosen im Einzelhandel um 4,2 Prozent gesunken. In Hotellerie und Gastronomie ist sie um 5 Prozent, im Bau um 2 Prozent und in der Warenproduktion um 2,6 Prozent gestiegen.

