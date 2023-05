Vienna Pride 2023: Stadt Wien und HOSI Wien holen Pride ins Rathaus

Vienna Pride 1.-18. Juni – Motto: Together we rise

Wien (OTS) - Vienna Pride steht in den Startlöchern! Unter dem Motto "Together we rise" wird vom 1. bis 18. Juni 2023 die Vielfalt und Sichtbarkeit von LGBTIQ-Menschen gefeiert. Nach den Störaktionen gegen eine Kinderbuchlesung und jenen im letzten Jahr ist der gemeinsame Einsatz gegen Hass und Rechtsextremismus ein besonderes Anliegen der Veranstaltungsreihe. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gaben Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, SPÖ-Gemeinderätin Marina Hanke, Katharina Kacerovsky-Strobl, die Organisatorin von Vienna Pride und Geschäftsführerin der Stonewall GmbH und Ann-Sophie Otte, die Obfrau der HOSI Wien Einblick in die Highlights im Juni.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Uns alle verbindet das gemeinsame Ziel, die Community in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Daher freue ich mich besonders, dass wir die Pride gemeinsam noch breiter und vielfältiger aufstellen können und ins Wiener Rathaus holen. Denn Wien ist und bleibt Regenbogenhauptstadt.“

Vienna Pride und Regenbogenparade als Signal für LGBTIQ-Jugendliche, gegen Vorurteile und Hass

Der Höhepunkt selbst wird wie in jedem Jahr die Regenbogenparade sein, die am Samstag, dem 17. Juni um 13:00 Uhr vor dem Rathausplatz startet. Wie schon zuletzt wird sie einmal entgegen der Fahrtrichtung der Ringstraße umrunden. Die Regenbogenparade wird zu 100 % ehrenamtlich von der HOSI Wien organisiert und ist die größte Demonstration Österreichs. Deren Obfrau Ann-Sophie Otte sagt: „Wer glaubt, die LGBTIQ-Community einschüchtern zu können, sollte nochmal sehr genau nachdenken. Unsere Community hat schon demonstriert, als wir noch von der Strafverfolgung bedroht waren – und wir werden auch weiterhin für unsere Rechte und unseren Platz in der Gesellschaft einstehen, bis endlich kein*e Jugendliche*r mehr Angst vor einem Coming-out haben muss und ein würdevolles Leben für alle Personen in unserer Community möglich ist.“

Vienna-Pride-Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl ergänzt: „Die Angriffe auf die Drag Kultur sind nur ein kleiner Teil der Hetze, die sich immer mehr gegen unesre Community radikalisiert. Aber immer wieder sehen wir, wie ungeheuer stark wir sind und alle die eine faire und vielfältige Gesellschaft und ein gutes Leben für alle wollen. Genau darum geht es bei dem Motto der heurigen Vienna Pride: Together we rise! Denn gemeinsam kann uns niemand aufhalten. Durch die Zusammenarbeit mit der Community und allen unseren Kooperationspartner*innen sorgen wir auch dieses Jahr wieder für eine breite Sichtbarkeit, und Berührungsängste und Vorurteile sollen weiter abgebaut werden.“

Nicht vergessen werden darf, dass Vienna Pride eine Veranstaltung der Community ist, die ohne die Unterstützung von Kooperationspartner*innen, dem Organisationsteam und die mehreren hundert Ehrenamtlichen nicht möglich wäre. „Wir bedanken uns herzlich bei all jenen, die uns unterstützen und ihre Zeit und ihr Engagement in diese wichtige Veranstaltung investieren“, so Kacerovsky-Strobl.

Stadt Wien und HOSI Wien holen Pride ins Rathaus

Die Stadt Wien und die HOSI Wien holen die Pride ins Rathaus und haben eine gemeinsame Lösung zum Pride Village erarbeitet: breit, offen und vielfältig! Gemeinsam wurde das Pride Village für dieses Jahr neu gedacht und so wird mit einem Community Village gestartet und geendet.

Die Community kann sich bei zahlreichen Aktivitäten vernetzen und austauschen: Den Start macht das Community Village beim Pride Run am 3.6. Außerdem öffnet die Stadt Wien am 15.6. das Wiener Rathaus und lädt zum Pride-Empfang in den Arkadenhof ein. So ermöglichen wir Vernetzung und Austausch auf vielen Ebenen. Als weiteres Zusatzangebot findet am 16.6. die Pride-Konferenz im Wiener Rathaus statt. Abgeschlossen wird die Serie am 17.6. mit einem Community Village und der Pride Celebration am Tag der Regenbogenparade am Wiener Rathausplatz.

"Vienna Pride bedeutet gerade in Zeiten, wo sich Angriffe auf die LGBTIQ-Community häufen, ein starkes Signal von Sichtbarkeit und Solidarität zu senden. Wien ist eine offene, vielfältige, lebendige Stadt, in der wir für alle Menschen ein gutes Leben wollen. Deswegen kämpfen wir gegen Diskriminierung und für echte Gleichstellung Seite an Seite mit der LGBTIQ-Community!", so Marina Hanke, Abgeordnete zum Wiener Gemeinderat, sowie Vorsitzende der SPÖ Wien Frauen, die sich bei den Veranstalter*innen für ihre Arbeit bedankt.

Dutzende Events lassen ganz Wien bunt erstrahlen

Wie schon in den letzten Jahren werden mehrere dutzend Side Events über die gesamte Stadt hinweg gemeinsam mit unseren Kooperationspartner*innen wie Magenta, Milka, Nivea, NYX durchgeführt werden. So findet dieses Jahr wieder der Pride Run Vienna statt, bei dem im Prater am 3.6. für die Rechte und Sichtbarkeit von LGBTIQ-Menschen gelaufen wird, der Vienna Pride Pool Day im Schönbrunner Schlossbad, der Vienna Pride Beach Day im VCBC, der Vienna Pride Drag Beach in der Strandbar Herrmann, die Vienna Pride Cinema Night im Kino am Dach, DJ Cocktails im 25Hours Hotel und Melía Hotel, der Vienna Pride Wedding Day im SO/ Vienna, bei dem geheiratet wird, die Mis*ter Vienna Pride Wahl, etliche Stadt- und Museumsführungen wie im Mumok, einige Brunches in den Communitylokalen sowie die Official After Pride Partys in der Pratersauna, der grellen Forelle, dem O-Klub oder dem Praterstrasse Club und noch vieles mehr.



Es gibt auch zahlreiche weitere Maßnahmen der Stadt Wien, um die Community in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Neben dem Queeren Kleinprojektetopf gibt es heuer bereits zum zweiten Mal den neu eingerichteten Fördercall „Wiener Regenbogenmonat Juni“, der Veranstaltungen im Regenbogenmonat fördert. Ebenso wird es im Zuge der Vienna Pride unzählige Events geben. Auch die Projekte aus dem Fördercall „Queere Vielfalt fördern 2022-2023“ laufen noch, in denen es einen deutlichen Bildungs-, sowie Trans- und Inter-Schwerpunkt gibt. Außerdem wird „ARCUS“, das Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der NS-Homosexuellen-Verfolgung wurden, im Juni eröffnet und ein Queeres Jugendzentrum geschaffen.

Weitere Informationen zur Vienna Pride 2023 finden Sie unter www.viennapride.at.

