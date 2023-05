Raiffeisen NÖ-Wien hat Appetit auf NEOH

Wien (OTS) - Österreichs größte private Beteiligungsholding investiert einen Betrag im mittleren siebenstelligen Bereich in das österreichische Food-Tech NEOH, das auf die Entwicklung und Herstellung zuckerfreier Süßwaren spezialisiert ist.



Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien setzt auf ein aktives Portfolio-Management. Im Fokus stehen neben der Weiterentwicklung der vier bestehenden Geschäftsfelder Bank, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, Infrastruktur sowie Medien auch Investitionen in innovative Jungunternehmen.



Eine der essenziellen Fragen unserer Zeit ist das Thema ausgewogene Ernährung. Das heimische Food-Tech NEOH steht für ein neues Naschen ohne zu viel Zucker. Mit der Vision, die Süßwarenbranche zu revolutionieren, hat NEOH eine eigene Zuckerersatz-Formel entwickelt, die einen identen Geschmack wie Zucker ermöglicht, jedoch kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve hat. Diese Ersatzformel ist die Basis für die bestehenden Produkte von NEOH – von Waffeln über Schokoladetafeln bis hin zu Riegeln –, kann aber unkompliziert auch für die Herstellung von Produkten abseits von Süßwaren verwendet werden.



Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sieht nachhaltiges Potenzial im Markt und will NEOH bei der Umsetzung seiner wachstumsorientierten Strategie unterstützen. Vorrangiges Ziel ist die Expansion und weitere Marktdurchdringung in Deutschland, auch unter Nutzung von Synergiepotenzialen in Bereichen wie Produktion, Einkauf, Logistik sowie Forschung und Entwicklung aus dem Know-how der bestehenden Beteiligungen der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.



"Wir stellen uns innovativen Themen und sehen uns als Partner und Ermöglicher des heimischen Unternehmertums. Wir wollen unter anderem die Innovation von NEOH gemeinsam weiter vorantreiben und deren zukünftiges Potenzial in neuen Kundensegmenten prüfen. Kurz gesagt: Ideen wie diese passen gut in unser Portfolio", so Michael Höllerer, der seit einem Jahr Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien ist und eine Neuausrichtung des Unternehmens eingeleitet hat.

"Um unser ambitioniertes Ziel eines Naschregals ohne Zusatz von Zucker zu erreichen, haben wir noch viel vor – und der Weg dahin wird uns einiges abverlangen. Umso wichtiger ist es, die besten Partner an Bord zu haben. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien unterstützt nicht nur unsere langfristige Vision, sondern bringt ein enormes strategisches Netzwerk ein, von dem wir stark profitieren wollen", so Manuel Zeller, Gründer und Geschäftsführer von NEO.

Über Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich, die genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist in den Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien tätig. Zu ihren Beteiligungen zählen u.a. Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, AGRANA, Leipnik-Lundenburger Invest, NÖM, STRABAG und Kurier.

www.raiffeisenholding.com

Über NEOH / Alpha Republic GmbH

NEOH und die Alpha Republic GmbH rund um das Gründer-Team von Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel Hafizovic verfolgen seit der Unternehmensgründung 2016 im Kampf gegen zu viel Zucker unermüdlich die Vision, die gesamte Lebensmittelbranche zu revolutionieren. Nach mehr als zwölf Jahren Forschung ist mit der Zuckerersatz-Formel ENSO der Durchbruch gelungen: Eine klinische Studie der Medizinischen Universität belegt, dass diese kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve hat. NEOH ermöglicht ein völlig neues Naschvergnügen: Neben Riegeln in vier Geschmacksrichtungen umfasst die Produkt-Range mit Hazelnut Crunch und Chocolate Bites knusprige Waffeln, eine Tafelschokolade in zwei Sorten sowie weitere Produkte wie NEOH Cream Cake und Nu Magic Water.

www.neoh.com



Rückfragen & Kontakt:

Konzernkommunikation

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

presse @ raiffeisenbank.at / Tel. +43-1-211 36 DW 2466