Wiener Gesundheitsverbund befragt alle 30.000 Mitarbeiter*innen

Derzeitige Belastungen des Personals im Fokus – regelmäßige Umfrage findet seit 2012 statt

Wien (OTS) - Im Wiener Gesundheitsverbund startet mit heutigem Tag die 4. große Mitarbeiter*innen-Befragung. Die Umfrage richtet sich an alle Berufsgruppen in allen Einrichtungen. Mit 30.000 Mitarbeiter*innen zählt der Wiener Gesundheitsverbund zu den größten Gesundheitsunternehmen in Europa. „Die Mitarbeiter*innen-Befragung ist für uns ein ganz zentrales Instrument im Personal-Management. Warum? Unsere Mitarbeiter*innen können nur dann für die Gesundheit der Wiener*innen im Einsatz sein, wenn es ihnen selbst gut geht“, so Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes.

„Unsere Mitarbeiter*innen sind unsere wichtigste Ressource. Ihre direkten Rückmeldungen sind sehr wertvoll für uns und wir behandeln sie höchst vertraulich“, unterstrich Kölldorfer-Leitgeb. Die Mitarbeiter*innen-Befragung ist anonym und findet online statt. Sie besteht aus rund 70 Fragen in 9 Kategorien. Diese reichen von der persönlichen Lebenssituation, über die Ausbildung bis hin zu den direkten Führungskräften. Eine Kategorie widmet sich speziell der Corona-Pandemie.

„Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter*innen derzeit sehr belastet sind. Umso wichtiger ist es, noch passgenauere Maßnahmen zu ihrer Entlastung zu entwickeln“, so die Generaldirektorin. Dazu dienen z.B. Belastungslandkarten und Hotspot-Analysen, die auf Basis der Auswertungen erstellt werden. Diese zeigen, wo der Handlungsbedarf im Moment besonders groß ist.

Langfristige und wirksame Maßnahmen setzen: Arbeitsmedizin und Prävention

Seit 2012 führt der Wiener Gesundheitsverbund regelmäßig Mitarbeiter*innen-Befragungen durch. „Nur, wenn wir vergleichbare Daten generieren, können wir langfristig sehen, ob Maßnahmen wirken. Die Mitarbeiter*innen-Befragung hilft uns, genau hinzuschauen“, erklärt Kölldorfer-Leitgeb.

In Zeiten des europaweiten Fachkräftemangels ist das wichtiger denn je. „Wir tun alles dafür, um Mitarbeiter*innen zu rekrutieren. Aber halten können wir sie nur, wenn wir wissen, wie wir ihnen ein gutes Arbeitsumfeld bieten können.“

In der Vergangenheit nutzte der Wiener Gesundheitsverbund die Ergebnisse der Mitarbeiter*innen-Befragung dazu, um verstärkt gesundheitsfördernde Maßnahmen zu setzen, wie etwa in der Stress-Prävention und Arbeitsmedizin.

