„Reisen im Frühling“: Klangraum Waidhofen präsentiert Frühjahrsprogramm 2023

Vom Mostviertel aus auf Reisen: Von Mai bis Juni 2023 nimmt der Klangraum Waidhofen die sich nach Kultur und Sonne sehnenden Besucher mit auf eine Expedition für alle Sinne.

Von Italien über Frankreich nach Spanien bis in den Vorderen Orient: Unser diesjähriges Programm verspricht eine wahrhaftige Sinnesreise, welche das sommernahe Fernweh heilt. Zwei Veranstaltungen bei freiem Eintritt versüßen das Reisen zusätzlich und laden zu einem Ausflug per Rudolfsbahn nach Waidhofen und dann zu Fuß nach Konradsheim Thomas Bieber, Intendant des Klangraum Waidhofen

Waidhofen/Ybbs (OTS/LCG) - Vom 5. Mai 2023 bis 24. Juni 2023 wird das Mostviertel abermals Schauplatz kulturellen Hochgenusses: Unter dem Motto „Reisen im Frühling“ präsentiert der Klangraum Waidhofen ein Potpourri der musikalischen Darstellung – zwei der insgesamt sechs Konzerte der exklusiven Veranstaltungsreihe sind kostenfrei.

Zum Auftakt, am 5. Mai 2023, begeistert Schauspieler Wolfram Berger in dem Ein-Personen-Stück „Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter“. Am 14. Mai 2023 entführt die mit internationalen Preisen ausgezeichnete Gitarristin Laura Lootens in „Fiesta“ nach Italien und Spanien. In „Eine Wanderung nach Konradsheim“, am 20. Mai 2023, nimmt Peter Hudler das Publikum mit auf eine kraftvoll-leidenschaftliche wie poetische Expedition. Wanderlustig geht es am 2. Juni 2023 weiter mit Goethes „Italienischer Reise“, begleitet von Barockmusik des Ensembles Affinità. In „Die schöne Magelone“, am 18. Juni 2023, erweckt Bariton Rafael Fingerlos das Frankreich des 15. Jahrhunderts zum Leben. Am 24. Juni 2023 folgen Besucher schließlich dem „Englischen Patienten“ auf seiner Entdeckungsreise nach der „Oase der Vögel“.

Das Programm im Überblick

5. Mai 2023, 19.30 Uhr: „Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter“, Schloss Rothschild Waidhofen/Ybbs – Freier Eintritt!

Es ist ein Klassiker der Österreichischen Nabelschau. Wer wir wurden aus dem, was wir waren. „Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter“ trifft im Absurden auf den Punkt. Wolfram Berger in allen 57 Rollen und Christian Bakanic an der „Tarockanischen Orgel“.

14. Mai 2023, 16.00 Uhr: „Fiesta“, Schloss Rothschild Waidhofen/Ybbs

„Der Alte Mann und das Meer“ oder doch „Fiesta“. Ernest Hemingways Hymne auf die „Verlorene Generation“ nach dem Großen Krieg. Meisterhaft interpretiert von Robert Reinagl. Gitarristin Laura Lootens bringt Hemingways Spitzen unter dem sichtbaren Eisberg zum Klingen.

20. Mai 2023, 18.00 Uhr: „Eine Wanderung nach Konradsheim“, Kirche Konradsheim – Freier Eintritt!

Peter Hudler packt sich und sein Cello zusammen, wandert nach Konradsheim und bespielt den dortigen Kirchenraum. Im Wonnemonat Mai, wo noch die Anmutung der Maiandachten um die Marienverehrung tänzelt. Rituale der Ein-, Aus- und Wiederkehr durch vielerlei musikalische Brillen betrachtet.

2. Juni 2023, 19.30 Uhr: „Italienische Reise“, Kirche Windhag

Geheimrat Goethe flüchtete mehr oder weniger nach Italien. Die Deutsche Klassik braucht gelegentlich Pasta statt Beamtenschimmel. Dazu die passende Musik mit dem Ensemble Affinità, wenn Burgschauspieler Markus Hering Goethes Erfahrungen und Eindrücke aus Italien wiedergibt.

18. Juni 2023, 18.00 Uhr: „Die schöne Magelone“, Bürgerspitalkirche Waidhofen/Ybbs

Die alte Geschichte der schönen Magelone findet in Ludwig Tieck und Johannes Brahms eine feinnervige romantische Verdichtung. Da braucht es zur Kenntlichmachung erstklassige Interpreten wie Bariton Rafael Fingerlos und Pianist Sasha El Mouissi. Und eine Künstlerin wie Teresa Präauer, die wie ein Echolot und Schicht für Schicht den Liebeslenz aus den literarischen Angeln hebt.

24. Juni 2023, 19.30 Uhr: „Der Englische Patient“, Bürgerspitalkirche Waidhofen/Ybbs

Eine Einladung an alle etwas verträumten Forscherherzen. Mit Max Simonischek sowie Beni Schmid und Pianist Kiron Atom Tellian lässt sich das Kopfkino starten. Zwischen Hollywood und dem fiktiven wie echten Grafen Ladislaus Almásy.

Tickets für die vier kostenpflichtigen Events des Klangraum Waidhofen sind auf oeticket.com bereits ab 27 Euro erhältlich. Weitere Informationen auf klangraumwaidhofen.at

