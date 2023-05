Optasia BELEGT LAUT FORBES MIDDLE EAST MAGAZINE DEN DRITTEN PLATZ UNTER DEN TOP-Fintech-UNTERNEHMEN

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Optasia, der führende Anbieter von Fintech-Dienstleistungen, erhielt eine weitere Top-Auszeichnung: Er wurde vom weltweit anerkannten Forbes Magazine in seiner Nahost-Ausgabe auf Platz drei der Top 30 Fintech-Unternehmen im Nahen Osten gewählt.

Diese Auszeichnung erfolgte durch den Artikel ,,Top 30 Fintech Companies 2023" von Forbes Middle East, der in der Ausgabe April 2023 der Publikation veröffentlicht wurde. Optasias optimaler Platz in dieser hoch angesehenen Liste wurde durch seinen kontinuierlichen Aufwärtstrend und seine Spitzenleistung gesichert, die vom Forbes-Expertenteam entsprechend bewertet und anerkannt wurden.

Vor allem aber ist dies das zweite Jahr in Folge, in dem Optasia eine prestigeträchtige Anerkennung von Forbes Middle East erhält, da das Unternehmen im August 2022 auch in dem Artikel ,,The Middle East's Top 25 Fintech Companies" aufgeführt wurde.

„Dass Optasia von Forbes so hoch eingestuft wird, nachdem es von den besten Finanzexperten bewertet wurde, ist eine großartige Auszeichnung," erklärte Optasia-Gründer Bassim Haidar, während Geschäftsführer Mark Muller hinzufügte: ,,Dies ist ein echtes Zeugnis dafür, dass sich unsere Vision, der nächsten Milliarde Kunden Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen, auszahlt."

Die Liste von Forbes Middle East wurde von einem Expertenteam der Publikation zusammengestellt, nachdem zahlreiche Unternehmen untersucht wurden, die Technologie in Bereichen wie Zahlungsverkehr, Versicherungen, digitales Banking, Vermögensverwaltung und persönliche Finanzierung einsetzen. Den vollständigen Artikel finden Sie auf der Website der Veröffentlichung auf diesem Link.

Mit den Lösungen und der Vielseitigkeit der firmeneigenen KI-gesteuerten Plattform unterstützt Optasia unterversorgte Bevölkerungsgruppen, indem es ihnen einen bisher nicht verfügbaren Zugang zu Finanzierungen ermöglicht. Optasia ist derzeit in über 30 Ländern tätig, hauptsächlich in Afrika südlich der Sahara, im Nahen Osten, in Asien und in Lateinamerika.

Informationen zu Optasia

Optasia, ehemals Channel VAS, ist eine fortschrittliche KI-gestützte Plattform, die Millionen von Privatpersonen und KMU in über 30 Ländern, hauptsächlich in Schwellenländern, sofortigen Zugang zu Finanzlösungen ermöglicht. Das B2B2X-Modell von Optasia (Business-to-Business-to-Customers und KMUs) schafft Mehrwert für seine Partner, wie z.B. Mobilfunkbetreiber, Mobilfunkanbieter, Banken und Zahlungsgateways, in Form von zusätzlichen Einnahmen, verbesserter Kundenerfahrung und verbesserter Kundenbindung, ohne dass zusätzliche Betriebs- oder Kapitalkosten anfallen. Die KI-gestützte Daten-Engine und die firmeneigenen Algorithmen des Unternehmens analysieren alternative Daten aus mobilen und anderen Umgebungen, um seinen Partnern relevante Sofortkreditentscheidungen zu liefern. Diese Funktionen ermöglichen Mikrokredite, Airtime und Datenvorschüsse über mobile Wallets, SIM-Karten und andere digitale Umgebungen.

