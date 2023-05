SPÖ Kärnten: 1. Mai 2023

Kaiser: Aktuelle Herausforderungen brauchen eine geschlossene SPÖ, in Kärnten gestalten wir erfolgreich und nachhaltig, die Zukunft gehört den Kindern - optimistisch nach vorne

Klagenfurt (OTS) - Zum traditionellen 1. Mai Fest der SPÖ Kärnten in Völkermarkt strömten heute, Montag, mehr als 1.000 Besucher:innen, Freunde und Mitglieder der SPÖ Kärnten. In der Eishalle begrüßte Bürgermeister Markus Lakounigg die Gäste, Labg. Manuela Lobnik und Labg. Hermann Srienz sprachen Grußworte, die Festansprache kam wie jedes Jahr von SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzendem LH Peter Kaiser.

„Angesichts der vielen Krisen, Problemen und multiplen Herausforderungen, denen wir uns heute stellen müssen: dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, der massiven Teuerungswelle, eine sich verändernden Arbeitswelt, Stichwort ChatGPT und Künstliche Intelligenz – fällt es manchmal schwer den Optimismus und den positiven Blick nach vorne nicht zu verlieren. Ich bin dennoch optimistisch, dass wir diese Herausforderungen bestehen werden. Wir werden diese Krisen bestehen und uns um die Menschen kümmern die darunter leiden, denn wir haben als Sozialdemokrat:innen einen immensen Vorteil: Wir haben einen Kompass, einen Wegweiser der uns bei allen Herausforderungen eine Richtung vorgibt, die wir im Herzen tragen und die da lautetet: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität“, so LH Kaiser in seiner Festansprache.

„Dieser Kompass wir uns auch weiterhin anleiten, wenn es darum geht für die Menschen unseres Landes eine Zukunft und Perspektiven zu schaffen. Am 1. Mai müssen wir uns ganz klar dazu bekennen, dass Grundbedürfnisse wie eine Dach über dem Kopf und ein Arbeitseinkommen, von dem man auch leben kann selbstverständlich sind und bleiben müssen. Unsere Losung zum 1. Mai bleibt und lautet: Rechtsanspruch statt Almosen. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass unser Kinder ebenfalls gerechte Chancen bekommen ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen - denn in ihren Händen liegt die Zukunft“, so Kaiser.

„Deswegen steht auch unser Regierungsprogramm in Kärnten unter dem Titel: Nachhaltigkeit. Als Kärntner Nachhaltigkeits-Koalition gehen wir die Verpflichtung den Menschen im Land gegenüber ein, uns den aktuellen Herausforderungen zu stellen, Kärnten weiter zu entwickeln, Ökonomie, Ökologie und Soziales zu vereinbaren und das Regierungsprogramm bestimmt, dass wir an unseren Taten zu messen sein werden. Die höchste Beschäftigungsquote in Kärnten, notiert im Februar 2023, seit Beginn der Aufzeichnungen ist eine eindrucksvolle Bestätigung für die hervorragende Zusammenarbeit von Politik, Sozialpartnern und dem AMS und einen Weg, den wir in und für Kärnten weitergehen wollen“, so der Landeshauptmann.

„Die Mitgliederbefragung innerhalb der SPÖ sehe ich als Chance, der Empfehlung von 150.000 Mitgliedern zu folgen um dann am 3. Juni, im Rahmen des Bundesparteitages eine Entscheidung über den Vorsitz zu fällen. Damit wir mit 4. Juni 2023, als SPÖ, geschlossen Politik für die arbeitenden Menschen unseres Landes machen. Gerade in Fragen der Vermögens- und Verteilungspolitik muss dringend nachgeschärft werden,“ so Kaiser, der auch stellvertretender Bundesparteivorsitzender ist.

„Nach 50 Jahren politischer Arbeit, nach ungezählten Mai-Aufmärschen, Ansprachen und Fahnen schwingen bin ich immer noch begeistert von unserem 1. Mai. Von seiner historischen Bedeutsamkeit genauso wie von seiner Aktualität. Dem 1. Mai wohnt immer ein Neuanfang inne, heuer mehr denn je“ so der Landeshauptmann abschließend.

