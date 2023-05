DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Gedeon Burkhard und Carmen Possnig am 2. Mai um 22.00 Uhr in ORF 1

Danach: „Pratersterne“ und „Herr Ostrowski sucht das Glück“

Wien (OTS) - Die Gäste von Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 2. Mai 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 sind im wahrsten Sinne extreme Vertreter/innen ihres Fachs: Zum Talk kommen „Kommissar Rex“-Star und Neo-YouTuber Gedeon Burkhard und Medizinerin und Ersatzastronautin Carmen Possnig. Um 23.00 Uhr präsentiert Hosea Ratschiller die „Pratersterne“ und begrüßt die „Science Busters“, Magda Leeb, Martin Frank und Tobias Ennemoser auf der Stand-up-Bühne. Um 23.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Herr Ostrowski sucht das Glück: Im Sex“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Nach seiner Rolle im Hollywood-Blockbuster „Inglourious Basterds“ hat der deutsche Schauspieler Gedeon Burkhard zuletzt mit seiner polyamoren Beziehung und YouTube-Heimwerkertutorials auf sich aufmerksam gemacht. Im Talk mit Stermann und Grissemann plaudert er über seine Do-It-Yourself-Leidenschaft, alte Laster und neue Projekte.

Kaum jemand würde sich an die extremen Projekte von Carmen Possnig wagen. Die 35-jährige Kärntnerin hat ein Jahr lang erforscht, wie man gemeinsam mit zwölf anderen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in der Antarktis unter extremen Wetterbedingungen, spürbarem Sauerstoffmangel und in völliger Isolation vom Rest der Welt lebt. Darüber hat sie das Buch „Südlich vom Ende der Welt“ geschrieben. Im November wurde sie von der Europäischen Weltraumorganisation als Ersatzastronautin präsentiert und könnte damit die erste Österreicherin werden, die ins Weltall fliegt. Ob und wann sie mit ihrem Einsatz rechnet und wie man sich geistig und körperlich auf ein Leben im Weltraum vorbereitet, verrät die Medizinerin in „Willkommen Österreich“.

Das Gegenteil von Isolation erlebte „Willkommen Österreich“-Reporter Dave auf der diesjährigen Amadeus-Verleihung. Er lässt das Publikum mit seiner Reportage an den Highs und Lows der Veranstaltung teilhaben.

