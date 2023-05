Doppelte Spannung zum „Soko Linz“-Staffelfinale

Zwei neue Fälle des ORF/ZDF-Krimis in ORF 1

Wien (OTS) - Linz. Nichts geht mehr. Alle Ampeln stehen auf Rot. Und dann passiert auch noch ein Mord. Mit jeder Menge Action geht die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 2. Mai 2023, in ORF 1 in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ins Finale der zweiten Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie. Und noch bevor dieser titelgebende „Systemcrash“ mit fatalen Folgen das Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski um 21.05 Uhr in Atem hält, führt die Spurensuche im gleichnamigen neuen Fall „Abwärts“ um 20.15 Uhr ins Drogenmilieu.

Mehr zu den Folgeninhalten

Soko Linz – Abwärts (Dienstag, 2. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev sowie Oliver Baier in einer Episodenrolle; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Konstantin Zuber, Koch eines Fischrestaurants, wird erschossen aufgefunden. Die Obduktion ergibt, dass er vor seinem Tod Kokain geschnupft hat, Verbindungen zum Drogenmilieu liegen nahe. Die Besitzerin des Fischrestaurants, Christina Ritzer (Eva Kuen), ist schockiert als sie vom Mord erfährt, doch ihre Tochter Daniela (Emilia Leytner) beginnt, sich merkwürdig zu verhalten. Die erste Spur führt zum Chef eines Lieferservices, der mit Zuber Streit hatte und auch auf die Ritzers nicht gut zu sprechen ist. Auch Heimo (Philipp Auer), einer seiner Auslieferer, gerät in Verdacht, hat er sich doch zur Zeit des Mordes am Tatort aufgehalten.

Soko Linz – Systemcrash (Dienstag, 2. Mai, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev sowie Julia Edtmeier in einer Episodenrolle; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Nichts geht mehr in Linz. Alle Ampeln stehen auf Rot. Doch wie sich bald herausstellt, ist das nur der Anfang: Die Hacker, die das Verkehrsleitsystem gekapert haben, drohen damit, weitere systemkritische Infrastruktur der Stadt lahmzulegen. Als ein Mann tot aus einem Auto geborgen wird, das in der Donau gelandet ist, kann das „Soko“-Team eine Verbindung zwischen dem Mordfall und den Hackern herstellen: Der Tote war einer von ihnen und wollte die Gruppe offenbar verlassen. Das „Soko“-Team muss nicht nun nur den Mörder rechtzeitig finden, sondern ganz Linz vor dem Chaos bewahren.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden.

