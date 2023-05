„Report“ über FPÖ-Wahlerfolge und den 1. Mai als Tag des Wahlkampfs um die SPÖ-Parteispitze

Am 2. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2; Traiskirchens Bürgermeister und SPÖ-Bundesrat Andreas Babler zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 2. Mai 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

FPÖ – mit Oppositionskurs an die Macht?

Die Freiheitlichen eilen von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. In fünf Bundesländern ist die FPÖ mittlerweile zweitstärkste Partei. In den bundesweiten Umfragen hat sich Platz eins verfestigt und Parteichef Herbert Kickl nimmt immer öfter das Wort „Kanzler“ in den Mund. Aber ist die Partei mit ihrem radikalen Oppositionskurs tatsächlich darauf vorbereitet und in der Lage Regierungsverantwortung zu übernehmen? Ein Bericht von Alexander Sattmann, Sophie-Kristin Hausberger und Julia Willhalm.

Tag des Wahlkampfs

Der 1. Mai ist für die SPÖ heuer ein Tag des Wahlkampfs um die Parteispitze. Viele namhafte Parteimitglieder haben sich mittlerweile deklariert, welchen der drei Kandidaten sie wählen werden. Und auch die Strategien scheinen klar: Pamela Rendi-Wagner setzt auf die Unterstützungserklärung von Spitzenfunktionärinnen und -funktionären, aktuellen und ehemaligen – von Heinz Fischer über Franz Vranitzky, Michael Ludwig bis Doris Bures. Hans Peter Doskozil baut auf die Unterstützung von Bürgermeistern und Ortsparteivorsitzenden, dazu Ex-Kanzler Kern, und Andreas Babler zeigt sich als Kandidat der Basis, der auf die Unterstützung einfacher Parteimitglieder hofft. Yilmaz Gülüm, Martin Pusch und Stefan Daubrawa haben sich angesehen, wie die drei Kandidaten den für die Sozialdemokratie so wichtigen 1. Mai begehen – und haben sich umgehört, wie derzeit die Stimmung in der Partei ist.

Live im Studio ist der Traiskirchner Bürgermeister und SPÖ-Bundesrat Andreas Babler.

Alte und neue Kommunisten

Nach dem großen Wahlerfolg in Salzburg denken einige Kommunisten bereits laut über ihr Antreten bei der nächsten Nationalratswahl nach. Und wäre diese jetzt, würden sie laut Umfragen den Einzug schaffen. Doch wer sind die Kommunisten in Österreich abseits der Regionalableger in Graz und Salzburg? Ob es am Namen und Programm liegt oder am Fehlen von charismatischen Führungspersönlichkeiten, der Auftritt bundesweit ist unauffällig und auch gemeinsam mit neuen Linksablegern gab es keine bemerkenswerten Wahlerfolge. Laura Franz, Helga Lazar und Sabina Riedl haben sich bei alten und neuen Kommunisten umgehört.

Lehrlinge gesucht

Derzeit wird viel über den Fachkräftemangel geredet. Auch deshalb soll der Lehrberuf wieder aufgewertet werden und viele Betriebe investieren in die Lehrausbildung. Um die Ausgebildeten nach Lehrabschluss weiter zu halten, bieten sie Prämien und Sachgeschenke wie Smartphone oder Führerschein. Trotzdem hat die Lehre nach wie vor ein Imageproblem und es gibt mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende. Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar über die Bemühungen von Arbeitgebern und Politik, diese Lücke zu schließen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at