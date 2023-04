4000 Menschen setzen Zeichen gegen Rassismus beim Fackelzug der Sozialistischen Jugend Wien!

Unser Widerstand ist dringend notwendig.Die spaltende Politik nimmt leider immer mehr Überhand. Wir sehen, wie Rechtsextreme in ganz Europa stärker werden und in den letzten Wochen die FPÖ wieder in Landesregierungen kommt und ihr Rassismus immer weiter zur Normalität wird. Umso wichtiger ist es, dass wir heute zu Tausenden hier am Rathausplatz beim Fackelzug sind und sagen: Kein Platz für Rassismus! Auch wenn sie uns klein halten wollen - wir werden uns nicht kleinkriegen lassen!

Rihab Toumi, SJ Wien

