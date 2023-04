NEOS Wien/Konrad: Die Entscheidung, eine Lehre zu beginnen, darf niemals nur ein Plan B sein!

Für NEOS ist heuer der 1. Mai der "Tag der Ausbildung" und sie betonen und präsentieren Maßnahmen zur Aufwertung des Lehrberufs.

Wien (OTS) - "Der Lehrlingsmangel und der damit einhergehende Fachkräftemangel ist nicht nur ein österreichweites Problem, auch der Wirtschaftsstandort Wien leidet darunter. Um dem entgegenzuwirken, bieten wir in Wien spezielle Förderprogramme für Unternehmer:innen an, die die Aufnahme von Lehrlingen attraktiver macht", sagt NEOS Wien Sozialsprecher Jörg Konrad und verweist unter anderem auf die Unterstützung von Betrieben, die erstmals einen Lehrling aufnehmen, oder die gezielte Förderung von Lehrausbildungsbetrieben im Bereich der Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Neben Förderungen für Unternehmen gibt es auch gezielte Unterstützung für Lehrlinge selbst.

"Junge Menschen, die sich gerade in einer Lehre befinden und durch die Pandemie diverse Kurse nicht besuchen konnten, können diese nachholen und werden mit bis zu 3.000 Euro gefördert. Zusätzlich werden die Kosten für den Besuch von Vorbereitungskursen zur Lehrabschlussprüfung zur Gänze übernommen. Um dem Lehrlingsmangel weiterhin entschieden entgegenwirken zu können, bedarf es weiterer Maßnahmen seitens der Bundesregierung, wie unter anderem die Modernisierung der Ausbildungsordnungen und die Abschaffung von bürokratischen Hürden", so Konrad abschließend.

Mit einem Aktionstag am 1. Mai wollen NEOS das Thema Lehrlinge noch stärker in den Fokus rücken und informieren ab 10:30 Uhr vor der Votivkirche über alle Fördermöglichkeiten für Wiener Unternehmer:innen und Lehrlinge, einschließlich der geplanten Lehrausbildungsprämie für Wiener Lehrbetriebe, die zukünftig Lehrlinge in einem klimarelevanten Lehrberuf aufnehmen. Diese Betriebe erhalten eine einjährige Finanzierung des Lehrlingsentgelts.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Marko Knöbl

Pressesprecher, Kommunikationsleiter stv.

+43 650 405 17 43

marko.knoebl @ neos.eu