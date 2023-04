„Tierisch gut“ im Frühling: Naturparadies Kläranlage und Frühlingserwachen in der Stadt

Tierschutz-Magazin erscheint ab sofort 4x im Jahr

Wien (OTS) - „Tierisch gut“, das Tierschutzmagazin der Stadt Wien, erscheint ab sofort viermal jährlich und widmet sich gleich in seiner ersten Ausgabe heuer einem ganz besonderen Naturparadies: Der Kläranlage in Simmering, wo sich unter anderem Füchse, Rehe & Co angesiedelt haben. „Rund ein Drittel der 460.000 Quadratmeter sind dank eines großen Waldes, zahlreicher Hecken, Wiesen und Sträucher ein perfekter Lebensraum für Tiere“, freut sich Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Alle Infos und die besten Tierfotos finden sich in der neuen Ausgabe des Tierschutzmagazins.

Weitere Highlights im neuen Heft: Wie unsere Stadt bis 2040 „raus aus Gas“ kommen will und wie der Arbeitsalltag der Wiener Amtstierärzt*innen abläuft. Für Kids erklären Tim und Trixi Tropf wie der Wiener Wasserkreislauf funktioniert.

Kostenlos abonnieren

Das Magazin „Tierisch gut“ ist kostenlos an vielen Auflagestellen wie in der Stadtinformation, dem Tierquartier oder im Lainzer Tiergarten erhältlich.

Zum Download steht es unter https://bit.ly/3njflAl bereit, für ein kostenloses Abo kann man sich hier anmelden: post@ma60.wien.gv.at oder Hotline Veterinäramt und Tierschutz 01/4000 8060

