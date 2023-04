Zweite Präsidentin des Nationalrats empfängt jüngste Besucher:innen-Gruppe im Parlament

Kindergartenkinder überreichen Wünsche und Ideen zu Kinderrechten an Doris Bures

Wien (PK) - Heute um 10.00 Uhr betrat die bisher jüngste Besucher:innengruppe das neu renovierte Parlament. Die Kindergartengruppe der Kinderfreunde aus der Donaustadt, die sich gerade mit den Themen Kinderrechte, Demokratie und Mitbestimmung auseinandersetzt, hat Ihre Wünsche und Ideen in besonderer Form an die Zweite Präsidentin des Nationalrats übermittelt. Bei einem Besuch im Parlament mit Empfang neben der Säulenhalle hängten die Kinder ihre selbst gebastelten Karten zum Thema "Kinderrechte und Demokratie" an einen Obstbaum. Zu den von den Pädagoginnen zu Papier gebrachten Aussagen der Kinder zählen Sätze wie "Ich habe das Recht, in die Schule zu gehen" oder "Ich habe das Recht, Polizist zu werden und anderen zu helfen".

"Mögen Ihre Ideen und Wünsche ebenso wachsen, wie die Früchte am Apfelbaum" lachte die Zweite Präsidentin des Nationalrats bei der Übergabe.

Die Kindergartenkinder bekamen zudem eine eigene an sie angepasste Führung durch das Parlament. "Wer mit Kindern spricht, merkt sehr schnell: Wir können auch kleinen Kindern schon ganz viel zutrauen, wenn es um Mitbestimmung und Demokratieverständnis geht", so die Zweite Präsidentin des Nationalrats. Bures: "Kinder über ihre Rechte aufzuklären und die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft ernst zu nehmen und zu schützen, gehört zu einer der nobelsten Kernaufgaben einer Demokratie". (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.

