raising flags - Kunst-Beflaggung ab 1. Mai

Eine Gruppenausstellung von museum in progress auf der Stubenbrücke, am Wienfluss und online

Fahnen sind sichtbar gemachter Wind Elias Canetti

Wien (OTS) - Für raising flags gestalten 26 internationale Künstler*innen Flaggen, die ab 1. Mai rund sechs Monate lang in einem Kulminationsgebiet beim Wienfluss, auf der Stubenbrücke, an zahlreichen Standorten in Wien, in virtuellen Ausstellungsräumen online (www.mip.at/digital-mip/ueber) und in medialen Räumen von Zeitungen und Magazinen präsentiert werden. raising flags ist das neue Wien-Projekt von museum in progress, das den Stadtraum vermisst und dabei in seiner auffälligen Präsenz nicht übersehen werden kann.



" Fahnen sind sichtbar gemachter Wind " (Elias Canetti, 1960)



Die erste Projektphase von raising flags steht unter dem Titel „Flaggenstaaten der Ideen“ und beschäftigt sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in herausfordernden Zeiten. museum in progress hat mit der Stubenbrücke einen Ort, der viele Jahre durch die Lemurenköpfe von Franz West geprägt war, wieder für die Kunst zurückgewonnen. Entlang des Wienflusses bis zum Oskar Kokoschka-Platz wird der öffentliche Raum in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst als Kunstzone sichtbar gemacht.



Die zweite Projektphase wird im August starten und ist der Bewegung im Wind und im Geist gewidmet. Bis Projektende im Herbst wird raising flags nach und nach auch an zahlreichen weiteren Standorten zu sehen sein. Institutionen, Firmen, aber auch Privatpersonen, die über die Möglichkeit verfügen, eine Flagge öffentlich sichtbar zu zeigen, sind eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen.



Einige Werke des Projektes werden von museum in progress als Edition umgesetzt. Informationen zu den Subskriptionsmöglichkeiten und für die Partizipation unter office @ mip.at.



Künstler*innen: Thomas Bayrle, Cao Shu, Pablo Chiereghin, Minerva Cuevas, Christian Eisenberger, Mounir Fatmi, John Gerrard, Shilpa Gupta, Wade Guyton, Peter Jellitsch, Maureen Kaegi, Gerhard Kaiser, Samson Kambalu, Peter Kogler, Agnieszka Kurant, Maurizio Nannucci, Sarah Ortmeyer, Saskia Pintelon, Laure Prouvost, Haleh Redjaian, Chandraguptha Thenuwara, Christian Robert-Tissot, Hans Schabus, Eva Schlegel, Katharina Stumreich und Sun Xun



raising flags ist ein Projekt von museum in progress, kuratiert von Alois Herrmann und Kaspar Mühlemann Hartl. Kooperationspartner: Universität für angewandte Kunst. Das Projekt wurde ermöglicht durch die Kunstsektion des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) mit Unterstützung von Blue Mountain Contemporary Art (BMCA) und Fahnengärtner. Support: Barta & Partner Managing Art Insurance, Bildrecht, Schweizerische Botschaft in Österreich und Zugkraft. Hotelpartner: Hotel Altstadt. Medienpartner: Die Furche und wienlive.

Rückfragen & Kontakt:

museum in progress

Kaspar Mühlemann Hartl

Hofmühlgasse 17/2/25

1060 Wien

Tel. 01 5335840

Email: office @ mip.at