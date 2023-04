Marktführer ANKÖ feiert den erfolgreichen Abschluss des ersten Lehrgangs der ANKÖ Akademie

Am 21. April 2023 fand der Abschluss des ersten ANKÖ-Akademie-Lehrganges, der Ausbildung zur öffentlichen Beschaffung, der neu gegründeten ANKÖ Akademie statt.

Die ANKÖ Akademie

Als die ANKÖ Akademie Ende des Jahres 2022 gegründet wurde, waren die Ziele klar definiert und mit vorsichtiger Zuversicht startete der Auftragnehmerkataster Österreich seine erste eigene Ausbildung. Ganz nach dem Motto des gemeinnützigen Vereins „das Vergabewesen einfacher, transparenter und fairer zu machen“ war die ANKÖ Akademie der nächste großer Schritt in die Zukunft, mit dem Ziel, den wichtigsten Bestandteil der Vergabewelt in den Mittelpunkt zu stellen, den Menschen.

Einerseits mit dem „Kurs zur Ausbildung von fachkundigen Bieter:innen“, einer zweitägigen Ausbildung für Unternehmen, der von Anbeginn an durchwegs ausgebucht ist und war, und andererseits dem „Lehrgang für das öffentliche Beschaffungswesen“, einer sechsmonatigen Ausbildung für Auftraggeber:innen zur öffentlichen Beschafferin und zum öffentlichen Beschaffer startete also die ANKÖ Akademie.

Der Lehrgang zur öffentlichen Beschaffung

Durch diesen Lehrgang trägt die ANKÖ Akademie aktiv zur Erreichung einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung und Professionalisierung bei, damit öffentliche Gelder zweckmäßig, wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden.

Der Premiere-Lehrgang wurde im Herbst 2022 ausgebucht begonnen und am 21. April, nach sechs intensiven Monaten und ebenso vielen absolvierten Themen-Modulen, erfolgreich abgeschlossen.

Von Vorarlberg bis zum Burgenland spannte sich der Bogen der 12 Absolvent:innen, die alle am Freitag erfolgreich die Abschlussprüfung bestanden. Die hybride Vortragsweise des Lehrgangs, der neben Präsenzterminen zu Beginn und am Ende des Lehrganges vor allem Online-Termine umfasste, ermöglichte hier, einer größtmöglichen Bandbreite auch weit entfernter Interessent:innen den Lehrgang anbieten zu können.

Die Abschlussfeier

Um der gelungenen Premiere den richtigen feierlichen Rahmen zu geben, lud der ANKÖ am Freitag, dem 21. April ins InterContinental in Wien. Die Vertreter:innen der Vortragendenden, des Partners WIFI und natürlich der Absolvent:innen und nicht zuletzt des ANKÖ kamen zu Wort, bevor die Abschlusszertifikate feierlich überreicht wurden.

Emir Prcić, MBA, Geschäftsführer des ANKÖ über das Motiv, die ANKÖ Akademie ins Leben gerufen zu haben: „Wir haben die ANKÖ Akademie ins Leben gerufen, um einen entscheidenden Beitrag zu leisten, damit das Interesse – oder vielmehr das Recht – auf Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Profession in der öffentlichen Beschaffung in Österreich gelebt wird. Wir wollen den vergebenden Stellen nicht nur das notwendige Wissen und Netzwerk zur Verfügung stellen, sondern auch nachhaltig zur Professionalisierung des österreichischen Beschaffungswesens beitragen.

Ich möchte an dieser Stelle unseren über 30 Vortragenden danken, die als erfahrene Persönlichkeiten des österreichischen Vergabewesens und der österreichischen Wirtschaft dazu beigetragen haben, den neuen Stern – die ANKÖ Akademie – zum Strahlen zu bringen.“

Prof. Dr. Michael Breitenfeld, Lehrgangsleiter ANKÖ Akademie erinnert sich an den Gründungsmoment: „Bei meinem ersten Treffen mit Jennifer Gutsche und Emir Prcić ist der Funke schon nach wenigen Minuten auf mich übergesprungen und ich wusste, dass ich bei der ANKÖ Akademie mitmachen möchte.

Ich bin auch bei anderen Seminar-Organisatoren tätig und möchte keine Kritik an meiner bisherigen Tätigkeit äußern. Aber bei der ANKÖ Akademie habe ich zum ersten Mal aus dem Vollen schöpfen können. Wir haben alle, die wir uns als Vortragende gewünscht hatten, bekommen und konnten uns auch die Themen aussuchen.“

WIFI-Institutsleiter Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Faymann, MA, der Akademie-Lehrgangs-Partner von ANKÖ über die Vergabe-Bildungsinitiative: „Mit war schon beim ersten Treffen von ANKÖ und WIFI klar, dass hier ein spannendes Aus- und Weiterbildungsthema auf dem Tisch liegt, das gut gefördert gehört.

Mein Dank gilt allen verantwortlichen und handelnden Personen, die dazu beigetragen haben, das Kursangebot der ANKÖ Akademie zu einer rundum gelungenen Sache zu machen. Ich traue mich das deshalb zu behaupten, da das WIFI mit ungefähr 4.000 Veranstaltungen und 45.000 Kursteilnehmer:innen pro Jahr viel Erfahrung in der Abwicklung von Bildungsmaßnahmen hat.“

Mag. Berthold Hofbauer von der Kanzlei Heid und Partner Rechtsanwälte sprach als Vertreter der Vortragenden über Transparenz und Nachhaltigkeit im Vergabewesen: „Im Namen der Lehrkräfte der ANKÖ Akademie möchte ich den Absolventinnen und Absolventen herzlich gratulieren und ihnen Respekt für die erbrachten Leistungen aussprechen.

Das Vergaberecht ist ein Herzstück eines stabilen Landes und korrumpiert das Vergabewesen, dann korrumpiert der Staat. Nur wer einen transparenten, sicheren und effizienten Umgang mit öffentlichen Geldern sicherstellt, kann garantieren, dass wir alle weiterhin Vertrauen in den Staat haben.

Das Vergaberecht ist auch ein Leitungsinstrument für die Nachhaltigkeit, denn der Staat muss auch selbst nachhaltig einkaufen, damit er beim Thema Nachhaltigkeit als Vorbild für andere dienen kann.“

Zum krönenden Abschluss der Reden durfte natürlich das wichtigste Segment des Akademie-Abschlussfeier-Abends nicht fehlen: Der Absolvent und frisch gebackene offiziell mit ausgezeichnetem Erfolg zertifizierte Beschaffer Markus Mader, Teamleiter in der MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement (Stadt Wien): „Die öffentliche Vergabe ist eine komplexe Thematik, die einem ständigen Wandel unterzogen ist, da darf man auf keinen Fall stehen bleiben. Netzwerken, auf dem Laufenden bleiben, schauen wo die Reise hingeht und wie es sich weiterentwickelt – das war die Motivation für mich, den Lehrgang der ANKÖ Akademie zu absolvieren.

Ich bin schon seit einiger Zeit im Geschäft und ich kann Ihnen sagen – der Mehrwert ist enorm. Sowohl für Quereinsteiger und Neuankömmlinge als auch für Leute die schon länger in der Thematik sind. Mehrwert: enorm, 6 Monate - immer wieder gerne, jederzeit, das ist es wert!

Es hat mich sehr begeistert, wie erfrischend der Unterricht war und nicht so juristisch-trocken wie ich erwartet hatte. Es war angenehm zu diskutieren und der Enthusiasmus der Trainerinnen und Trainer war ansteckend.“

Vergabe der Zertifikate

Mit dieser Überleitung wurde mit der offiziellen Übergabe der Zertifikate an die Absolvent:innen begonnen. Besonderer Dank aller Redner galt im Besonderen Frau Mag. Jennifer Gutsche, ANKÖ Juristin und Leiterin der ANKÖ Akademie, deren charmante und begeisterte Art in der gesamten Akademie und somit auch Lehrgangs-Koordination sämtliche Beteiligte immer wieder stärkte, motivierte und begeisterte.

Die Absolventinnen und Absolventen

Wir bedanken uns bei den Absolventinnen und Absolventen und gratulieren aufs allerherzlichste: Andreas Arnhof, Ing. Friedrich Auferbauer, Mag. Julia Fink, Ing. Jürgen Glöckl, DI Günther Hintermeier, DI Alexander Horvath, DI Christoph Lehmann, Ing. Michael Ludescher, Markus Mader, DI Christian Mantl, Ing. Wolfgang Reinthaler und Jürgen Ritzmann, MA.

Nächster Lehrgang

Aufgrund des unerwartet großen Erfolges der ANKÖ Akademie beim Premiere-Lehrgang für Beschaffer:innen freuen uns bereits jetzt über zahlreiche Vor-Anmeldungen für die kommenden Lehrgänge – der nächste wird bereits im September 2023 starten. Wenn Sie ebenfalls an einer Ausbildung im Vergabebereich in der ANKÖ Akademie Interesse haben , können Sie dieses hier anmelden. Wir treten dann mit Ihnen in Kontakt und informieren Sie zeitgerecht über mögliche freie Plätze.

Wir freuen uns auf Sie!

