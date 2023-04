Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 für den Raiffeisenverband Salzburg

Solide Entwicklung bei Bank, Ware und Beteiligungen

Salzburg (OTS) - Salzburg, 28.4.2023. Bei der heutigen Generalversammlung des Raiffeisenverbandes Salzburg eGen (RVS) wurde Bilanz gezogen: Das Geschäftsjahr 2022 war erneut sehr erfolgreich. Der RVS mit seinen 1.800 Mitarbeiter:innen erwirtschaftete ein Betriebsergebnis von 56 Mio. Euro und ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 53,4 Mio. Euro.

Generaldirektor Heinz Konrad: „Einmal mehr konnte der Raiffeisenverband Salzburg an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen und ein solides Ergebnis erzielen. Das ist dank einer sehr guten Entwicklung sowohl im Bankgeschäft als auch bei den Warenbetrieben sowie einem über den Erwartungen liegenden Ergebnisbeitrag unserer Beteiligungen gelungen. Erfreulicherweise waren wir im abgelaufenen Geschäftsjahr mit nur sehr geringen Risikokosten konfrontiert, sodass wir unsere Rücklagen erneut stärken konnten. Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal des angelaufenen Geschäftsjahres stimmt uns zuversichtlich, auch 2023 ein solides Ergebnis erwirtschaften zu können.“

Die wichtigsten Kennzahlen des Konzernabschlusses per 31.12.2022 (in TEUR):

Betriebsergebnis: 55.923

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: 53.411

Bilanzsumme: 9.788.956

Eigenmittel: 810.733

Eigenmittelquote: 16,2%

Forderungen an Kunden: 4.391.721

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden: 3.342.789

Vorsichtiger Optimismus trotz Rekordinflation und Zeitenwende für die Zinspolitik

Heinz Konrad: „Ein bewegtes und ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. 2022 begann nach dem Ende der Corona-Pandemie mit viel Zuversicht, wurde aber schon bald darauf geprägt vom Krieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise und Rekordinflation. Darauf hat die Europäische Zentralbank mit sechsmaliger Anhebung des Leitzinses reagiert. In den nächsten Monaten ist noch mit dem einen oder anderen weiteren Zinsschritt zu rechnen. Trotz dieses Umfelds beobachten wir bei unseren Kunden vorsichtigen Optimismus für das Wirtschaftsjahr 2023 – und das aus gutem Grund: Die Salzburger Wirtschaft ist sehr gut aufgestellt und hat ihre Krisenresilienz in den vergangenen Jahren deutlich bewiesen. Und auch wenn das eine oder andere Unternehmen auf eine harte Probe gestellt wird: Der Raiffeisenverband Salzburg wird seine Kund:innen partnerschaftlich begleiten und bestmöglich unterstützen. Gerade die klassischen Merkmale der Marke Raiffeisen wie Kundennähe, ein dichtes Bankstellennetz und individuelle Services sind gefragter denn je.“

Raiffeisen Salzburg – verlässlicher Partner in der Region

Raiffeisen Salzburg ist langjähriger bedeutender Förderer regionaler Initiativen und Projekte: Egal ob im Sozialbereich (z.B. Rotes Kreuz, Caritas, Licht ins Dunkel, Salzburger Bergrettung, Freiwillige Feuerwehr), der Kultur (u.a. Salzburger Festspiele, Salzburger Kulturvereinigung, Domquartier, SalzburgerLand Tourismus), im Sport (Salzburger Landes-Skiverband, Salzburger Schul-Sport-Modell, Spitzensportler:innen wie Vali Höll, Andreas Prommegger oder Sarah Dreier, Veranstaltungen wie der Trumer Triathlon oder die Mountain Attack, diverse regionale Sportvereine) oder für Bildungseinrichtungen (Universität Salzburg, FH Salzburg, VHS).





Foto 1 © RVS, Bildtext:

Der RVS konnte an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen und hat erneut ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Dass dies gelungen ist, ist neben einem erfreulichen Abschluss im Bankgeschäft der hervorragenden Entwicklung unserer Warenbetriebe und Tourismusbeteiligungen zu verdanken", so Generaldirektor Heinz Konrad auf der RVS-Generalversammlung. V.l.: AR-Vorsitzender Ing. Peter Burgschwaiger, GD Dr. Heinz Konrad und Obmann ÖkR Sebastian Schönbuchner.





Über die Raiffeisenbankengruppe Salzburg

Raiffeisen ist seit über 130 Jahren in Salzburg vertreten. Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) beschäftigt in den Bereichen Bank, Revision und Ware 1.800 Mitarbeiter:innen. Gemeinsam mit den 33 selbstständigen Raiffeisenbanken und deren 1.300 Mitarbeiter:innen bildet der RVS die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg (RBGS). Raiffeisen Salzburg ist Marktführer im Finanzdienstleistungsgeschäft mit mehr als 367.000 Kund:innen und einer aggregierten Bilanzsumme 2022 von 20,9 Mrd. Euro.













