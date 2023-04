Industrie: Wasserstoff ist Grundlage für klimaneutrale Industrie

Umsetzung der nationalen Wasserstoff-Strategie, Schließen von neuen Partnerschaften und Umrüstung der Infrastruktur notwendig

Wien (OTS) - Im Vorfeld des heutigen Wasserstoff-Gipfels betont die Industrie die Bedeutung des klimaneutralen Wasserstoffs für den produzierenden Sektor, denn was heute Erdgas ist, wird morgen Wasserstoff sein. Dieser findet Anwendung in vielfältigen Bereichen, sei es als Prozessgas in der Produktion oder als nachhaltiger Energieträger, auch die Potenziale im Bereich der Mobilität sind groß.

Zentraler Fokus sollte dabei auf den Potenzialen sämtlicher Arten von klimaneutralem Wasserstoff liegen, dafür braucht es neben der Umsetzung der bereits angekündigten nationalen Wasserstoffstrategie auch eine Importstrategie und -partnerschaften, um die notwendigen Mengen an Wasserstoff zu sichern und auch nach Österreich transportieren zu können. Denn die Vorstellung, Österreich könne seinen Energiebedarf autark aus heimischen Quellen decken, ist schlichtweg nicht realistisch. Dabei wird es gelten aus unserer Gas-Vergangenheit zu lernen und bei künftigen Importen von Beginn an auf eine strategische Autonomie zu setzen die Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten vermeiden. Um den Transport des Gases sicherzustellen ist der Ausbau der Gasinfrastruktur sowie die Umrüstung bestehender Leitungen entscheidend. Nur so wird eine erfolgreiche Implementierung von Wasserstoff in das heimische Energiesystem machbar sein.

