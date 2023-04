AVISO Pressetermin am 16. Mai, 10 Uhr: „Fruits of Labour“ im Weltmuseum Wien

Der deutsche Konzeptkünstler Maximilian Prüfer über das Verhältnis von Mensch und Natur

Wien (OTS) - Vom 18. Mai 2023 bis 9. Juli 2024 präsentiert das Weltmuseum Wien mit Fruits of Labour die künstlerische Auseinandersetzung des deutschen Konzeptkünstlers Maximilian Prüfer (geb. 1986) mit menschlichen Eingriffen in die Natur im Zeitalter des Anthropozän und deren globale Folgen.

Für Prüfer ist die Natur kein romantisierender Ort, sondern ein höchst eigenartiges und komplexes Regelwerk, das ihn seit seiner Kindheit fasziniert. Ausgehend vom Insektensterben in Europa und seiner Bedrohung für die biologische Vielfalt und damit wiederum für die Lebensgrundlage von Mensch und Natur spricht Prüfer in seinem Werk zahlreiche ökologische Themen an, auch solche die sich in der Folge politischer Entwicklungen im China der 1950er und 1960er Jahre ergeben haben. Fruits of Labour zeigt die Dimensionen menschlicher Anstrengung, die nötig ist, um den Verlust von Biodiversität zu kompensieren und stellt das Verhältnis von Mensch und Natur grundsätzlich in Frage.

Das Weltmuseum Wien präsentiert in drei Galerieräumen Maximilian Prüfers Arbeiten – darunter Installationen sowie künstlerische Dokumentationen anhand von Fotografien und Film –, die mit Objekten aus den Sammlungen des Weltmuseums Wien in Beziehung gesetzt und durch Leihgaben des Naturhistorischen Museums Wien ergänzt werden.

Wir möchten Sie herzlich zum Pressetermin einladen.

Medientermin: Dienstag, 16. Mai 2023, 10 Uhr

Ort: Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

Mit: Jonathan Fine, Direktor des Weltmuseums Wien, Bettina Zorn, Kuratorin Sammlung Ostasien: China, Korea, Japan, und Maximilian Prüfer, Konzeptkünstler

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit bestätigter Akkreditierung möglich ist. Wir bitten um Ihre Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: presse@weltmuseumwien.at.

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty

Leitung PR, Online Kommunikation und Social Media

0043-152524-4021

nina.auinger @ khm.at

www.weltmuseumwien.at