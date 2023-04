SPÖ-Termine von 01. Mai bis 07. Mai 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 01. Mai 2023:

Ab 11.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht bei der Schlusskundgebung der Feier zum 1. Mai am Wiener Rathausplatz.



15.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner besucht die SPÖ Braunau (Braunauer Stadtplatz, 5280 Braunau am Inn).

DIENSTAG, 02. Mai 2023

Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokrat*innen im Europäischen Parlament (S&D-Fraktion) kommt zu einer externen Fraktionssitzung in Krakau, Polen zusammen, u.a. mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und EP-Vizepräsidentin Evelyn Regner (bis 05. Mai 2023).

MITTWOCH, 03. Mai 2023:

17.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures hält die Begrüßungsrede anlässlich der Verleihung des Concordia-Preises (Parlament, Nationalrats-Sitzungssaal).



DONNERSTAG, 04. Mai 2023:

17.00 Uhr Zum Thema „Schicksalswahlen in der Türkei“ referieren Hürcan Aslı Aksoy (Stellvertretende Leiterin des CATS, des Centrum für angewandte Türkeistudien, Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin) und Cengiz Günay (Direktor des oiip, des Österreichischen Instituts für Internationale Politik). (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1010 Wien).

17.40 Uhr „Religious dynamics of the war on Ukraine“ mit einem Vortrag von Prof. José Casanova (Senior Fellow at the Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, and Emeritus Professor of Sociology and Theology and Religious Studies at Georgetown University). Prof.in Nadia Al Bagdadi (Director Institute for Advanced Study, CEU) moderiert die anchließende Diskussion mit Prof. Jean-Louis Fabiani und Prof. Zsolt Enyedi (CEU). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/pak9n9hf (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).



FREITAG, 05. Mai 2023:

Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokrat*innen im Europäischen Parlament (S&D-Fraktion) besucht die Gedenkstätte des ehemaligen Vernichtungs- und Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken.

11.00 Uhr SPÖ-Partei- und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner, stv. Klubvorsitzender Jörg Leichtfried u.a. bei der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus (Parlament, Bundesversammlungssaal).



SONNTAG, 07. Mai 2023:

10.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt an der Gedenkfeier des „Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen“ am Richard-Bernaschek-Denkmal teil (KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Oberösterreich).

11.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt an der Internationalen Befreiungsfeier anlässlich des 78. Jahrestags der Befreiung Mauthausens teil (KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Oberösterreich).

11.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger nehmen gemeinsam mit einer Delegation der SPÖ-Frauen an der Internationalen Befreiungsfeier Mauthausen teil (KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Oberösterreich).

(Schluss) up/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/