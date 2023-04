BMAW: Minister Kocher zeichnet herausragende Unternehmen aus

Fünf Unternehmen erhalten Bundeswappen für besondere Verdienste - 14 neue Staatlich ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe - Sieben Unternehmen erhalten EU-Qualitätslabel

Wien (OTS/BMAW) - Mit diesen Auszeichnungen würdigen wir heute die hervorragenden Leistungen österreichischer Unternehmen. Die heute ausgezeichneten Unternehmen stehen für Innovationskraft und nachhaltiges Wirtschaften. Sie sind die Voraussetzung dafür, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Ich gratuliere allen Unternehmen sehr herzlich zu dieser Auszeichnung“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher bei der Übergabe am 28. April 2023 im Arbeits- und Wirtschaftsministerium.

Die Auszeichnung für besondere Verdienste um die österreichische Wirtschaft wird jedes Jahr auf Grundlage der Gewerbeordnung verliehen. Im Vordergrund stehen Innovationskraft und nachhaltiges Wirtschaften. Die Verleihung berechtigt, künftig als "staatlich ausgezeichnetes Unternehmen" das Bundeswappen der Republik Österreich im geschäftlichen Verkehr zu führen.

Das Bundeswappen mit dem Zusatz "Staatlich Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb" hebt die besonderen Leistungen der Lehrlingsausbildung in Österreich hervor. Kriterien sind unter anderem hohes Engagement bei der Kompetenzvermittlung, insbesondere von besonderem Know-How oder für bestimmte Zielgruppen aber auch die Mitarbeit in Berufs- und Ausbildungsgremien. „Das Gütesiegel ist ein Zeichen für an einer Lehre interessierte Jugendliche, ihre Eltern, aber auch für Kundinnen und Kunden. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung unserer Fachkräfteausbildung, die auch international als Beispiel bester Praxis für die berufliche Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsener gilt.“, so der Bundesminister.

Neben den Bundeswappen wird auch die Auszeichnung "EQAMOB - Qualitätssiegel für Lehrlingsmobilität" an Betriebe verliehen, die ihren Lehrlingen betriebliche Auslandspraktika ermöglichen. Dieses Zertifikat wird seit 2017 vergeben.

Staatlich ausgezeichnete Unternehmen für besondere Verdienste um die österreichische Wirtschaft (§ 68 Gewerbeordnung):

Feldbacher Fruit Partners GmbH, 8330 Feldbach

Fetter Baumarkt GmbH, 2100 Leobendorf

Fürtbauer Spengler und Dachdecker Ges.m.b.H., 4663 Laakirchen

Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG), 8010 Graz

Kurt Rockenbauer Gesellschaft m.b.H., 8041 Graz

Staatlich ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe (§ 30a Berufsausbildungsgesetz)

Austria Bau Oberösterreich GesmbH, 4040 Linz

Empl Fahrzeugwerk GmbH, 6272 Kaltenbach

Hirsch Maschinenbau GmbH, 9555 Glanegg

IT-Services der Sozialversicherung GmbH, 1020 Wien

KRAIBURG Austria GmbH & Co.KG, 5132 Geretsberg

Media Markt Imst FMZ GmbH, 6460 Imst

Media Markt Innsbruck Ost GmbH, 6020 Innsbruck

MGT - Mayer Glastechnik Gesellschaft mbH, 6800 Feldkirch

Metallbau Sonnleitner e.U., 3071 Böheimkirchen

Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol eGen, 6060 Hall in Tirol

Raiffeisenbank Wipptal - Stubaital Mitte eGen, 6150 Steinach

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 6020 Innsbruck

Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH, 9462 Bad St. Leonhard

„UNSER LAGERHAUS“ WARENHANDELSGESELLSCHAFT Ges.m.b.H., 9020 Klagenfurt am Wörthersee

EU Qualitätssiegel für Lehrlingsmobilität (EU Auszeichnung „EQAMOB“)

Autohaus Edelsbrunner GmbH, 8010 Graz-Andritz

L. Kasses GmbH, 3842 Thaya

Ontime Logistics Speditions GmbH, 5101 Berghaim, Salzburg

ACP IT Solutions GmbH, 1120 Wien

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 5020 Salzburg

TEST-FUCHS GmbH, 3812 Gross Siegharts

VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H, 1090 Wien

