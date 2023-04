Benefiz-Veranstaltung „Aufblühen"

Gala Abend für den guten Zweck

Der Amazonas Regenwald ist nicht nur die Lunge der Erde, er ist auch das Herz der Erde Erwin Kräutler

Zell am Ziller (OTS) - Am 20. Mai 2023 veranstalten die ZillerSeasons erstmalig einen Abend der besonderen Art mit Kulinarik, Konzert, Kunst und Kyrie. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Projekt „Vamos Reflorestar" zur gemeinschaftlichen Regenwaldaufforstung zugute.

Das Event steht unter dem Ehrenschutz von (Univ.-) Prof. Dr Franz Weber und S.E. Erwin Kräutler, seines Zeichens emeritierter Bischof am Xingu in Brasilien, wo er sich für die indigene Urbevölkerung sowie den Erhalt des Amazonas-Regenwalds einsetzt.

Die Gäste erwartet ein exquisites, eigens kreiertes Sechs-Gänge-Menü aus der Wilden Kräuterküche. Anschließend spaziert die Abendgesellschaft durch die Gärten zur hell erleuchteten Dekanatspfarrkirche, in der ein Konzert der Zillertaler Weisenbläser, des Quintetts St. Lorenzen und des „Do-Re-Mi“- Chors geboten wird. Nach dem Konzert in der Pfarrkirche findet ein feiner Ausklang in MalisGarten mit der Versteigerung des Gemäldes „weitertragen“ von Monika Eberharter statt.

