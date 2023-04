Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von der „Zeitreise“ in St. Pölten bis „Fito Fit & Gretel“ in Ziersdorf

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 3. Mai, wird ab 17 Uhr in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten der Vortragszyklus „Eine Zeitreise:

von Willendorf nach St. Pölten“ fortgesetzt. Dabei sprechen Josef Löffler und Martin Scheutz vom Institut für österreichische Geschichtsforschung zu Niederösterreich im 17. und 18. Jahrhundert. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/9005-12835 und e-mail post.k2veranstaltungen @ noel.gv.at.

Im Museum Niederösterreich in St. Pölten wiederum bringt der nächste „KiJuBu“-Tag für Schulen am Mittwoch, 3. Mai, Lesungen aus „Danke, sagt der kleine Fuchs“ (ab 9 Uhr) und „Nixenstress und Tiefseezauber“ (ab 11 Uhr) von Ulrike Motschiunig sowie „Beim Kopf des weißen Huhns“ von Rachel van Kooij (ab 10 Uhr). Nähere Informationen unter 02742/908090-914 und e-mail info @ kijubu.at; Anmeldungen unter www.kijubu.at/anmeldung.

In der Buchhandlung Thalia in St. Pölten hält Thomas Brezina am Donnerstag, 4. Mai, ab 15 Uhr eine Signierstunde seiner autobiografischen Erzählung „Was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will“ ab. Nähere Informationen bei der edition a unter 0676/3085285 und www.edition-a.at.

Am Donnerstag, 4. Mai, lädt auch das Cinema Paradiso Baden ab 19.30 Uhr zur nächsten, von Diana Köhle moderierten Ausgabe „Tagebuchslam“. Nähere Informationen unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Ebenfalls am Donnerstag, 4. Mai, setzt das Lastkrafttheater seine diesjährige Tournee mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack auf der Festwiese vor Schloss Vösendorf fort; Beginn ist um 19 Uhr (Zählkarten unter: www.voesendorf.reservix.at). Weitere Termine gibt es am Freitag, 5. Mai, ab 19 Uhr am Denkmalplatz von Blumau-Neurißhof sowie am Samstag, 6. Mai, ab 18.30 Uhr am Leopold Figl Platz in Sitzenberg-Reidling. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

In der Bühne im Hof in St. Pölten bringt das Schubert Theater am Freitag, 5. Mai, mit „Shakespeare im Blut“ eine Best-of-Shakespeare-Kompilation zur Aufführung; die Niederösterreich-Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

„Zu Besuch bei Beethoven“ im Beethovenhaus Baden ist diesmal am Freitag, 5. Mai, Thomas Leibnitz, ehemaliger Leiter der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, der ab 19 Uhr im Gespräch mit Johannes Leopold Mayer sein neuestes Buch „Verrisse" vorstellt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Mit „One Night Only“ bringt der Salon Spontan am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk ein Impro-Musical ohne Skript und Partitur auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Rahmen von „Kultur im Kotter“ im ehemaligen Kotter von Groß-Enzersdorf sucht Romeo Kaltenbrunner am Freitag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr in seinem Debüt-Programm „Selbstliebe“ nach Liebe und Anerkennung. Nähere Informationen und Karten unter e-mail kultur-im-kotter @ gmx.at und www.kultur-im-kotter.at.

Im VAZ Arbesthal präsentieren #die Razn am Freitag, 5., und Samstag, 6. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 7. Mai, ab 19 Uhr mit „Jedermann für Jedermann“ von Thomas Brückner eine simplere und kürzere Theaterfassung des Originals. Eintritt: freie Spende; Reservierungen unter

https://reservation.ticketleo.com/event/24880/jedermann-fuer-jederman

n; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Der Kral Verlag lädt in den nächsten Tagen zu zwei Buchpräsentationen: Am Freitag, 5. Mai, wird ab 19 Uhr in der Buchhandlung Kral in Mödling „Mödlinger Mosaik – Talente, Schicksale, Stadtgeschichte“ von Gregor Gatscher-Riedl vorgestellt, am Samstag, 6. Mai, ab 14.30 Uhr bei der Kräuterwirtin in Lembach „Kräuterwirtin aus Leidenschaft“ von Gerda Stocker. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Im Stadttheater Berndorf steht am Freitag, 5. Mai, ab 18 Uhr und am Samstag, 6. Mai, ab 17 Uhr im Rahmen von „Klassik.Klang“ in Kooperation mit der Musikschule Triestingtal „Carmilla - ein mystisches Musical" auf dem Spielplan (Komposition und Buch: Günther Fiala). Nähere Informationen und Karten bei den Bühnen Berndorf unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, blicken die jungen Schauspielerinnen des TAM-Studios in dem aktuellen und zeitkritischen Stück „Creeps“ von Lutz Hübner ab Freitag, 5. Mai, hinter die Kulissen der modernen Medien- und Fernsehwelt. Beginnzeit ist dabei ebenso um 19.30 Uhr wie am 6. und 11. Mai, am 7. Mai wird ab 18 Uhr gespielt. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Samstag, 6. Mai, steht ab 19.30 Uhr im Stadttheater von Bruck an der Leitha mit „Einblicke“ Theater im Augenblick mit den Improtagonisten auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 02162/65168 und www.kultur-bruck.at.

Ebenfalls am Samstag, 6. Mai, setzt die diesjährige „Kabarettschiene Mistelbach“ ihr Programm mit Mike Supancic und seinem „Grand Hotel Supancic“ fort; Beginn im Stadtsaal Mistelbach ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02572/2515-5261 und e-mail kultur @ mistelbach.at; Karten unter http://karten.mistelbach.at.

Am Samstag, 6. Mai, feiert ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten „Electric Life“, eine Tanzperformance des belgischen Produktionshauses fABULEUS mit der Musik von Igor Strawinskis „Petruschka“ sowie Alain Francos und Raphaël Hénards „Epilog“ Österreich-Premiere (Choreografie: Elisabeth Borgermans und Thomas Vantuycom, es spielt das Tonkünstler-Orchester unter der Leitung von Brad Lubman). Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten wiederum gelangt am Samstag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr „Oder der stillste Tag“ von Alexandra Koch zur Uraufführung. Zu sehen ist das um die Themen Altersarmut, Einsamkeit und die Rolle der Frau in der Gesellschaft kreisende und durch das Peter-Turrini-Dramatiker-und-Dramatikerinnenstipendium des Landes Niederösterreich geförderte Siegerstück des „Stückefests 2022“ weiters am 10. und 26. Mai sowie 1. und 10. Juni jeweils ab 19.30 Uhr. Für die Uraufführungsinszenierung zeichnet der junge Regisseur Sebastian Schimböck verantwortlich, der den Text bereits im Rahmen des „Stückefests“ szenisch einrichtete. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Eine dritte St. Pöltner Spielstätte, das VAZ St. Pölten, präsentiert am Samstag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, ab 15 Uhr die „Zweifach zauberhaft"-Show von Thommy Ten und Amélie van Tass. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Im Theater Forum Schwechat feiert am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr „Muttertag“, das vor allem durch die Verfilmung bekannt gewordene Kabarettstück der Gruppe Schlabarett von Alfred Dorfer und Roland Düringer Premiere (Inszenierung: Andy Hallwaxx). Folgetermine: 9., 10., 11., 16., 17., 20., 23. und 24. Mai jeweils ab 20 Uhr sowie 14. Mai ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Am Sonntag, 7. Mai, nehmen sich Manuel Rubey, Christoph Grissemann und Robert Stachel Maschek ab 15 Uhr in der Villa Gugging in Form einer szenischen Lesung unter der Regie von Caroline Peters des Theaterstücks „Kunst“ von Yasmina Reza an. Nähere Informationen und Karten bei der Galerie Gugging unter 0676/841181200, e-mail office @ galeriegugging.com und www.galeriegugging.com.

Im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ spielt das Puppentheater Tabula Rasa am Sonntag, 7. Mai, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab vier Jahren die Geschichte „Vom Fischer und seiner Frau“. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Schließlich spielt das Team Sieberer am Dienstag, 9. Mai, ab 10.15 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf für Kinder ab drei Jahren das in Kooperation mit und im Auftrag der Initiative „tutgut“ entwickelte Stück „Fito Fit & Gretel“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

